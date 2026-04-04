Ngày 4/4, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn đối với Vũ Quang Chiến. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Anh Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng đường Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe do anh Chiến điều khiển va chạm với ô tô mang BKS 30L-665.XX chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô Lexus RX350 tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều, tông vào 4 ô tô và 1 xe máy. Người điều khiển xe máy là anh C.T.H. (SN 1992, trú tại Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Tại hiện trường, 6 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh Chiến cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.