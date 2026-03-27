Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ngày 27/3, Công an phường Yên Hòa đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Anh V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng đường Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe do anh C. điều khiển va chạm với ô tô mang BKS 30L-665.XX chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô Lexus RX350 tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều, tông vào 4 ô tô và 1 xe máy. Người điều khiển xe máy là anh C.T.H. (SN 1992, trú tại Hà Nội).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế V.Q.C. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Tại hiện trường, 6 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh V.Q.C. cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.