Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1967, Chủ tịch HĐQT), Vũ Thị Hường (SN 1970, vợ ông Biên; Phó TGĐ) và Lê Thị Ban (SN 1966, Kế toán trưởng), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Nguyễn Xuân Biên bị khởi tố về tội ''Trốn thuế''. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong các năm 2019 và 2020, Công ty Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm, đồng thời cấp phép xây dựng hai dự án gồm: Dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) và Dự án khu dịch vụ thương mại - siêu thị kết hợp chợ hạng 3 tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng).

Trong giai đoạn từ quý 2 năm 2019 đến hết năm 2020, bà Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, đồng thời ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với khách thuê ki-ốt tại hai dự án trên.

Cơ quan chức năng khám xét Công ty Cường Minh. Ảnh: CACC

Sau đó, bà Hường đã chỉ đạo Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản thu từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Biên là người đại diện theo pháp luật của công ty, dù biết vợ và kế toán trưởng không xuất hóa đơn, kê khai và báo cáo doanh thu với cơ quan thuế nhưng vẫn để các đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.