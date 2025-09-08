Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức Mạnh “gỗ”).

Đối tượng này được coi là “quân sư” đắc lực của Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) - trùm băng nhóm tội phạm khét tiếng ở xứ Thanh.

Đối tượng Mạnh "gỗ" bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: ACC

Trước đó, ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi “ngộ”) kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức. Với vỏ bọc doanh nghiệp, Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro do Vi “ngộ” điều hành đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến doanh nghiệp thành “bình phong” để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong mạng lưới này, Mạnh “gỗ” đóng vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Vi “ngộ”.

Qua quá trình điều tra quyết liệt, lực lượng chức năng đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, Vi “ngộ” đã tổ chức các đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất cao, vượt xa khung lãi suất hợp pháp. Những khoản vay này thường nhắm vào người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân khiến nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm dùng các biện pháp khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa, gửi tin nhắn xúc phạm, công khai bôi nhọ trên mạng xã hội, gây áp lực tâm lý nặng nề, thậm chí đe dọa cả tính mạng gia đình nạn nhân.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt trước đó. Ảnh: CACC

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Chỉ riêng tại Công ty Mạnh Tùng Petro - doanh nghiệp do Vi “ngộ” và Mạnh “gỗ” thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.

Minh Khôi