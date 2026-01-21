Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thanh Hải (SN 1974; thường trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CACC

Theo đơn trình báo, Hải giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Thành Nam (địa chỉ văn phòng tại số 63, ngõ 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân) hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Đối tượng đưa ra nhiều thông tin về việc công ty đang kinh doanh, phát triển thuận lợi nhằm dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở của đối tượng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hải.