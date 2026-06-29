Bài toán ‘không thể lắp đặt’ của châu Âu

Người dân châu Âu đang rơi vào một nghịch lý: họ đang sống trong những đợt nắng nóng kỷ lục, nhưng lại không thể trang bị điều hòa để làm mát.

Với tỷ lệ sở hữu chỉ khoảng 20%, châu lục này đang tụt hậu xa so với Mỹ (90%), khi nhiệt độ ngày càng vượt ngưỡng chịu đựng.

Nguyên nhân không đến từ sự thiếu quan tâm của người dân mà nằm ở những rào cản mang tính hệ thống.

Hàng loạt tòa nhà cổ ở Paris, Rome hay Vienna là những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi và bị bảo vệ nghiêm ngặt bởi các quy định về di sản và mặt tiền, khiến việc khoan tường để lắp đặt cục nóng điều hòa là điều bất khả thi.

Nhờ thiết kế thông minh với cục nóng gắn trên khung cửa sổ, PortaSplit giúp người dùng châu Âu né các quy định khắt khe về bảo tồn kiến trúc và chi phí lắp đặt đắt đỏ. Ảnh: Tado

Chưa kể, chi phí nhân công và lắp đặt tại thị trường này là một trở ngại không nhỏ. Chi phí cho một hệ thống điều hòa thông thường có thể vượt quá 1.000 euro (khoảng gần 30 triệu đồng), một con số vượt xa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Nghịch lý này tạo ra một khoảng trống thị trường mà các nhà sản xuất châu Á đang tận dụng để tung ra các sản phẩm di động, dễ dàng lắp đặt mà không cần thay đổi cấu trúc tòa nhà.

Vượt qua rào cản

Đúng vào thời điểm nắng nóng lên đến đỉnh điểm, các nhà sản xuất châu Á, đặc biệt là Midea của Trung Quốc tung ra một sản phẩm "cách mạng" mang tên PortaSplit.

Điều đặc biệt của PortaSplit nằm ở thiết kế thông minh: cục nóng được gắn trên khung cửa sổ, không cần khoan tường. Chỉ cần 3 bước đơn giản, không dụng cụ phức tạp, người dùng có thể tự lắp đặt trong vài phút.

Sản phẩm được thiết kế khéo léo để lách qua các quy định khắt khe nhất châu Âu. Lượng gas làm lạnh chỉ 1,99kg, vừa dưới mức 2kg mà Pháp quy định, nên được coi là đồ gia dụng thông thường thay vì hệ thống điều hòa chính thức, người mua không cần xin giấy phép phức tạp.

Tiếng ồn chỉ 35 dB khi hoạt động ban đêm, đáp ứng tiêu chuẩn yên tĩnh của Đức. Hiệu suất năng lượng SEER 6.1 đạt mức A++ theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ. Nhờ đó, PortaSplit không chỉ là điều hòa mà còn là giải pháp "hợp pháp hóa" việc làm mát tại những nơi mà trước đây gần như không thể lắp đặt.

PortaSplit đã được tạp chí TIME vinh danh là một trong "Những phát minh tốt nhất năm 2025". Không chỉ là một chiếc điều hòa mà còn là máy bơm nhiệt DIY đầu tiên trên thị trường, có thể sưởi ấm vào mùa đông.

Cơn sốt điều hòa tự lắp đặt lan rộng

Tác động của PortaSplit lên thị trường châu Âu là tức thì và mạnh mẽ. Chỉ trong vài tuần, các kệ hàng tại Pháp, Đức, Áo và Tây Ban Nha đã nhanh chóng trống trơn.

Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều nước châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của người dân, trong khi các đợt nhiệt độ cao kỷ lục vẫn duy trì trên diện rộng. Ảnh: VCG

Không chỉ Midea hưởng lợi mà toàn bộ ngành công nghiệp điều hòa châu Á đều đang bùng nổ. Những con số biết nói phản ánh rõ cơn sốt này. Doanh số điện tử của Midea tại Đức tăng 37% trong tháng 5, trong khi lượng hàng xuất sang Tây Ban Nha và Pháp tăng vọt 108%.

Các dây chuyền sản xuất của LG tại Hàn Quốc hoạt động hết công suất từ tháng 4, Samsung ghi nhận tăng trưởng hai con số tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp, còn Mitsubishi Electric báo cáo nhu cầu mạnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức.

Đến mức, giá điều hòa cũ trên thị trường thứ cấp trong một số trường hợp còn cao hơn giá sản phẩm mới, tạo một nghịch lý hiếm thấy trong ngành hàng tiêu dùng.

Một người tiêu dùng Áo chia sẻ: "Tôi đã tìm kiếm trong 2 ngày khắp cả nước để mua một chiếc PortaSplit. Nhiệt độ dự kiến lên tới 38°C trong 2 ngày tới và mọi cửa hàng đều hết hàng".

Tại Pháp, dân mạng xôn xao với câu nói: "Vạn vật không thể ngờ, sống ở Paris mùa hè này là nhờ điều hòa Trung Quốc!"

Cơn sốt mua sắm điều hòa di động đang phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng châu Âu khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

Theo Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh, đến năm 2050, nhiệt độ có thể vượt 40°C ở mọi vùng của nước Anh và khoảng 90% nhà ở sẽ có nguy cơ quá nhiệt. Điều này khiến điều hòa không còn là tiện nghi xa xỉ mà dần trở thành nhu cầu thiết yếu cho sức khỏe cộng đồng.

Ngay cả các nhà sản xuất châu Á cũng bất ngờ trước mức độ bùng nổ. Theo báo cáo từ Midea, nhà máy sản xuất tại Quảng Đông đã phải tăng ca và vận chuyển hàng qua đường sắt Trung Quốc - Châu Âu để đáp ứng nhu cầu.

Như một lời nhận xét trên mạng xã hội: "Châu Âu đã đánh giá thấp sức nóng đến mức tự đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ họ đang trả giá và các công ty điều hòa châu Á đang thu lợi".

Theo CNN, CNBC, Global Times