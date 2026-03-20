Quyết định xử phạt được ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành.

Công dân V.H.S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Khi quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công dân V.H.S. sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 nhưng công dân V.H.S. vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quyết định của Chủ tịch UBND phường Sông Trí.