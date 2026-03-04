Những ngày này, không khí tại Đồng Nai rộn ràng khi các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tất bật chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong số đó, câu chuyện của Đỗ Duy Minh (SN 2003, ngụ ấp Sông Mây, xã Bình Minh) nhận được nhiều sự quan tâm khi em quyết định tạm gác việc học thạc sĩ để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đỗ Duy Minh chuẩn bị đồ dùng cá nhân sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Anh

Minh vừa hoàn tất thủ tục nhập học chương trình thạc sĩ cách đây không lâu. Khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, thay vì viết đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự, thanh niên này đã chủ động viết đơn xin tạm hoãn chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

“Việc học có thể tiếp tục sau này, nhưng nghĩa vụ với Tổ quốc là trách nhiệm của tuổi trẻ. Em muốn hoàn thành nghĩa vụ trước, rồi sẽ trở lại con đường học tập với tâm thế trưởng thành hơn”, Minh chia sẻ.

Quyết định ấy nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ Minh ban đầu cũng có phần băn khoăn vì con đang ở giai đoạn quan trọng của việc học tập. Tuy nhiên, khi nghe con phân tích về trách nhiệm công dân và khát vọng được rèn luyện trong môi trường quân đội, cả gia đình đã đồng thuận, động viên em vững vàng lên đường.

Bà Vũ Thị Ánh (mẹ của Duy Minh) cho biết, gia đình rất tự hào khi con trai có suy nghĩ chín chắn, biết đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh đến thăm hỏi Đỗ Duy Minh tạm gác học thạc sĩ lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Anh

“Khi nghe con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi cũng lo lắng vì con đang học dở chương trình thạc sĩ. Nhưng thấy con quyết tâm, suy nghĩ thấu đáo, gia đình chỉ biết ủng hộ”, bà Ánh chia sẻ.

Với Minh, việc tạm hoãn chương trình thạc sĩ để nhập ngũ không phải là một sự “đánh đổi” mà là lựa chọn xuất phát từ ý thức trách nhiệm và khát vọng được rèn luyện. Em cho rằng hoàn thành nghĩa vụ quân sự là cách để trọn vẹn trách nhiệm công dân trước khi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu phía trước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết với nhà trường, Minh dành phần lớn thời gian còn lại để chuẩn bị hành trang cho ngày lên đường. Ngoài quần áo, vật dụng cá nhân, em mang theo những lời dặn dò của bố mẹ và niềm tin sẽ trở về trong tâm thế trưởng thành, bản lĩnh hơn.

“Hai năm trong quân ngũ sẽ là khoảng thời gian để rèn luyện bản thân với tinh thần kỷ luật cao. Em nghĩ đây sẽ là nền tảng quan trọng cho chặng đường dài phía trước, trong học tập lẫn công việc sau này”, Minh nói.

Trung tá Dương Văn Nhuệ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, Minh là một trong những thanh niên tiêu biểu của địa phương trong đợt tuyển quân năm nay.

Theo ông, dù đang theo học chương trình thạc sĩ, Minh vẫn sẵn sàng thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự gương mẫu của tuổi trẻ địa phương.

Chàng trai Ninh Bình gác công việc thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng để nhập ngũ

Đặng Tuấn Việt sẵn sàng cho chặng đường mới. Ảnh: Trọng Tùng

Tại Ninh Bình, những ngày cận kề lễ giao nhận quân, Đặng Tuấn Việt (SN 2002, phường Mỹ Lộc) cũng tất bật chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng cho chặng đường mới trong màu áo lính.

Việt chia sẻ, anh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông bà anh từng tham gia kháng chiến, trong gia đình có người là liệt sĩ. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào, đồng thời trở thành động lực để anh sống có lý tưởng, sẵn sàng cống hiến và mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải, anh có công việc ổn định là quản lý của một trung tâm tiếng Anh và trung tâm kỹ năng sống cho trẻ em tại tỉnh Ninh Bình với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng. Dù công việc ổn định và nhiều cơ hội phát triển, anh vẫn luôn trăn trở về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định tạm gác lại công việc ổn định, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng bước vào môi trường quân đội để rèn luyện và cống hiến.

“Tôi luôn nghĩ, tuổi trẻ chỉ có một lần. Nếu đủ điều kiện sức khỏe và có cơ hội cống hiến, tôi muốn được trải nghiệm và rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Vì thế, tôi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định này và luôn động viên tôi cố gắng”, Việt nói.

Từ khi nhận thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào tháng 12/2025, Việt đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để sớm thích nghi với môi trường quân đội.

Nhận thấy thể lực của mình chưa thực sự tốt, anh bắt đầu xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện bài bản. Mỗi ngày, Việt đều dành từ 1–2 tiếng đến phòng gym, tập trung vào các bài tăng sức bền, tăng cơ và cải thiện thể trạng tổng thể. Song song với đó, anh điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học hơn.

Chỉ trong vòng 2 tháng, Việt tăng 5kg, cơ thể săn chắc và sức bền cải thiện rõ rệt.

Không chỉ chuẩn bị về thể lực, anh còn tìm hiểu trước về nếp sống, kỷ luật quân đội, rèn cho mình tác phong đúng giờ, ngăn nắp. Với Việt, việc nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc và toàn diện hơn.

Việt chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian nhập ngũ, tôi sẽ nhận lại được rất nhiều như tính kỷ luật, bản lĩnh vững vàng. Những điều đó rất cần cho bất cứ công việc nào sau này”.

Ông Đặng Văn Giới (SN 1972), bố của Việt, cho biết: “Cả gia đình đều ủng hộ quyết định của Việt và tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn. Tôi chỉ mong con rắn rỏi, vững bước, giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Giới chia sẻ.