Mới đây, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược “AI-first” của VNG. Theo Tổng Giám đốc VNG Kelly Wong, trong kỷ nguyên AI, thách thức của doanh nghiệp không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở khả năng triển khai AI trên quy mô lớn một cách ổn định, có kiểm soát và được người dùng chấp nhận. Khi AI ngày càng gắn chặt với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, từ vận hành, bán hàng đến quản trị rủi ro, cloud và AI không còn là hai mảng riêng rẽ mà đang trở thành một năng lực hạ tầng thống nhất, phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế số.

Tổng Giám đốc VNG Kelly Wong: trong kỷ nguyên AI, thách thức của doanh nghiệp không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở khả năng triển khai AI trên quy mô lớn một cách ổn định, có kiểm soát và được người dùng chấp nhận.

AI-first: khi cloud và AI hội tụ thành hạ tầng kinh tế số

Theo quan điểm của VNG, trong tương lai gần, ranh giới giữa cloud truyền thống và AI cloud sẽ ngày càng mờ đi. Các doanh nghiệp đồng thời sử dụng các workload truyền thống và các ứng dụng AI trong cùng một hệ thống, đòi hỏi hạ tầng phải được thiết kế ngay từ đầu để phục vụ cả hai nhu cầu này. Việc tiếp tục đầu tư tách biệt cloud truyền thống và AI Cloud vì vậy không còn phù hợp, cả về chiến lược lẫn hiệu quả vận hành.

Trước khi hợp nhất, VNG Cloud đã đóng vai trò là nền tảng hạ tầng cho hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngân hàng số, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ và công nghệ. Đây là những lĩnh vực có mức độ số hóa cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế số. Trong khi đó, GreenNode, ra đời cuối năm 2023, nhanh chóng trở thành mũi nhọn chiến lược về AI và AI Cloud của VNG, khi nhu cầu ứng dụng AI trong doanh nghiệp tăng mạnh.

Việc hợp nhất hai thương hiệu giúp GreenNode trở thành một trong số ít nền tảng tại Việt Nam có thể cung cấp đầy đủ cả cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu năng cao trên cùng một hệ sinh thái. Theo cách tiếp cận này, doanh nghiệp có thể huấn luyện, tinh chỉnh và triển khai các ứng dụng AI ngay trên nền tảng cloud đang phục vụ hoạt động kinh doanh số hằng ngày. Điều này giúp giảm rủi ro tích hợp, đơn giản hóa vận hành và tạo điều kiện để AI trở thành một phần tự nhiên của chuỗi giá trị số, thay vì là một dự án công nghệ tách biệt.

Ba lớp năng lực AI Cloud hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch số

Sau hợp nhất, GreenNode tiếp tục theo đuổi chiến lược “AI-first” thông qua việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh ba lớp năng lực cốt lõi: hạ tầng AI Cloud, lớp dữ liệu và nền tảng ứng dụng AI. Đây được xem là cấu trúc nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển từ số hóa đơn lẻ sang vận hành dựa trên AI, một bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế số.

Ở lớp hạ tầng, GreenNode mở rộng AI Cloud hiệu suất cao, hỗ trợ Kubernetes và hệ thống máy chủ ảo với nhiều cấu hình khác nhau, đáp ứng nhu cầu huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành mô hình AI ở nhiều quy mô. Hạ tầng được thiết kế để đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và tối ưu chi phí, giúp doanh nghiệp triển khai AI trong môi trường thực tế. Việc GreenNode sớm triển khai hạ tầng AI Cloud quy mô lớn tại Đông Nam Á, bao gồm cụm GPU đầu tiên tại Thái Lan, cho phép doanh nghiệp trong khu vực tiếp cận năng lực tính toán AI với tốc độ triển khai nhanh và độ trễ thấp.

Ở lớp dữ liệu, GreenNode tập trung phát triển hệ sinh thái Database-as-a-Service, cung cấp nhiều cơ sở dữ liệu phổ biến và chuyên biệt cho AI, đồng thời liên tục nâng cấp các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL và MySQL. Theo lãnh đạo GreenNode, dữ liệu là yếu tố nền tảng quyết định khả năng mở rộng và hiệu quả của AI. Khi dữ liệu còn phân tán, không đồng nhất và thiếu quản trị tập trung, việc triển khai AI ở quy mô doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro và khó tạo ra giá trị bền vững cho kinh tế số.

Ở lớp ứng dụng, GreenNode tập trung phát triển giải pháp Intelligent Document Processing, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa xử lý tài liệu và dữ liệu phi cấu trúc với độ chính xác cao. Đây là bài toán phổ biến trong các ngành ngân hàng, bảo hiểm và bán lẻ, nơi khối lượng hồ sơ, văn bản lớn đang cản trở quá trình số hóa và mở rộng dịch vụ. Việc đưa các ứng dụng AI như IDP vào vận hành giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng, những yếu tố then chốt của nền kinh tế số.

Hạ tầng AI Cloud và vai trò thúc đẩy kinh tế số bền vững

Theo Tổng Giám đốc VNG Kelly Wong, GreenNode hiện hướng tới ba nhóm khách hàng chính: các doanh nghiệp số, các doanh nghiệp truyền thống đang chuyển đổi số và lĩnh vực giáo dục – nghiên cứu. Với các doanh nghiệp số, AI là công cụ để mở rộng sản phẩm và tệp người dùng. Với các doanh nghiệp truyền thống, AI là động lực để tái cấu trúc quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành. Với giáo dục và nghiên cứu, AI là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ cho nền kinh tế số trong dài hạn.

Ở góc độ nội tại, VNG được xem là “Customer Zero” của GreenNode. Với gần 20 năm vận hành hạ tầng cloud cho chính mình, VNG trực tiếp trải nghiệm những thách thức của một doanh nghiệp lớn khi ứng dụng AI vào các quy trình đã tồn tại lâu năm. Những kinh nghiệm này được tích lũy và chuyển hóa thành năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp truyền thống đang tìm cách chuyển dịch sang mô hình kinh tế số dựa trên AI.

Không chạy theo tốc độ phát triển ngắn hạn của AI, GreenNode lựa chọn chiến lược tăng trưởng bền vững bằng việc ưu tiên đầu tư và hợp tác với các trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chí ESG, đặc biệt về hiệu quả sử dụng năng lượng. Theo lãnh đạo GreenNode, “AI có trách nhiệm” không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều kiện để AI trở thành động lực lâu dài của kinh tế số. Dù việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG đi kèm chi phí cao hơn, GreenNode vẫn tối ưu vận hành để doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ AI và cloud.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình mô hình vận hành của doanh nghiệp và cloud trở thành hạ tầng thiết yếu của kinh tế số, việc VNG Cloud và GreenNode hợp nhất được xem là bước đi mang tính chiến lược. Thông qua nền tảng AI Cloud thống nhất theo định hướng “AI-first” sẽ đưa AI từ thử nghiệm vào vận hành thực tế, tạo ra giá trị kinh tế mới và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam và khu vực.