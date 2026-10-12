Ngày 12/10, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Nam.

Không để kiến nghị của cử tri bị gián đoạn sau sắp xếp bộ máy

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nhấn mạnh công tác dân nguyện và hoạt động giám sát là những phương thức quan trọng để các cơ quan dân cử thực hiện trách nhiệm trước nhân dân.

Theo ông, thông qua công tác dân nguyện, các cơ quan có thể lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhận diện khó khăn trong đời sống và những bất cập trong thực thi chính sách. Hoạt động giám sát giúp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, yêu cầu khắc phục hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Hai lĩnh vực này cần được gắn kết chặt chẽ hơn. Dân nguyện giúp hoạt động giám sát lựa chọn đúng những vấn đề người dân quan tâm; giám sát góp phần bảo đảm các kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết và tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Ông Hoàng Anh Công - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho rằng, thực tiễn tại các địa phương phía Nam đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, từ đất đai, quy hoạch, bồi thường, tái định cư, nhà ở, việc làm, tiếp cận dịch vụ công đến sinh kế nông nghiệp, nguồn nước, môi trường, sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần bảo đảm sự thông suốt trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. Những hồ sơ được bàn giao phải có cơ quan tiếp nhận, có người chịu trách nhiệm và có tiến độ xử lý rõ ràng.

"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn; không để trách nhiệm giải quyết bị gián đoạn, không để người dân phải đi lại nhiều lần vì chưa rõ đầu mối", ông Hoàng Anh Công nhấn mạnh.

Nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế thời gian qua, ông chỉ ra một số kiến nghị chưa làm rõ vấn đề cốt lõi, văn bản trả lời còn chung chung, chưa xác định được hướng giải quyết. Việc phối hợp có nơi chưa chặt chẽ; theo dõi, đôn đốc chưa thường xuyên. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa có chuyển biến rõ rệt. Việc ứng dụng công nghệ, chia sẻ dữ liệu còn chưa đồng đều.

Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Nam

Từ thực tế này, ông đề nghị hội nghị tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề: nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng giám sát và hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; mở rộng cơ hội để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, nhất là các nhóm chịu tác động trực tiếp của chính sách và địa bàn khó khăn. Việc tổng hợp phải trung thực, làm rõ nội dung, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết; theo dõi tiến độ, thông tin đầy đủ kết quả cho cử tri, kể cả những kiến nghị chưa thể giải quyết và nguyên nhân.

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn tiếp công dân với đối thoại, hướng dẫn rõ ràng, bảo đảm đơn thư được phân loại, chuyển đúng thẩm quyền và theo dõi đến kết quả.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát và hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, bất cập có tính hệ thống và kiến nghị chậm chuyển biến. Sau giám sát, cần thường xuyên đôn đốc, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và xem xét trách nhiệm của người, đơn vị có liên quan.

'Đã có văn bản trả lời chưa đồng nghĩa với đã giải quyết'

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khẳng định, công tác dân nguyện và giám sát thể hiện trách nhiệm chính trị của cơ quan dân cử trước cử tri và nhân dân.

"Chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ được đo bằng số lượng kỳ họp, nghị quyết hay cuộc giám sát, mà quan trọng hơn là những vấn đề nhân dân quan tâm đã được giải quyết đến đâu, những khó khăn, bức xúc đã được tháo gỡ như thế nào và niềm tin của người dân được củng cố ra sao", Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu

Ông Đồng Văn Thanh cho rằng, muốn làm tốt công tác dân nguyện và giám sát thì phải thực sự lấy người dân làm trung tâm, phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân một cách thực chất; phải chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, không chỉ chờ người dân phản ánh; phải kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật.

"Một câu trả lời đúng quy định là cần thiết, nhưng một kết quả giải quyết thỏa đáng, có căn cứ, đúng pháp luật và được người dân đồng thuận mới là điều cần hướng tới", ông nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết, đoàn đang chuyển trọng tâm từ “theo dõi trả lời” sang “theo dõi kết quả giải quyết”, làm rõ những bất cập đã được khắc phục đến đâu, nội dung nào chưa được tiếp thu, giải quyết và nguyên nhân.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh: “Đã có văn bản trả lời” chưa đồng nghĩa với “đã giải quyết”; “đã có chủ trương” chưa phải “đã thực hiện”. Vì vậy, cần theo dõi riêng tình trạng trả lời và mức độ thực hiện, gắn với trách nhiệm , tiến độ và phần việc còn lại. Chẳng hạn với kiến nghị về tuyến đường ngập nước, phải làm rõ trách nhiệm quản lý, biện pháp khắc phục trước mắt, phương án lâu dài, nguồn lực và tiến độ.