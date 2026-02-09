Quyền Bộ trưởng Công Thương:

Chiều 9/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA đã ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II với tổng giá trị hơn 25.202 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp.

EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA ký Hợp đồng gói thầu EPC.

Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng. Trong đó, Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện có tổng mức đầu tư gần 40.123,5 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỷ đồng.

Theo hợp đồng EPC được ký kết, Liên danh nhà thầu thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC gồm: Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA) và Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA). Liên danh nhà thầu EPC sẽ thực hiện trọn gói các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN và liên danh nhà thầu triển khai hợp đồng EPC tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của dự án trong bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN và liên danh nhà thầu triển khai hợp đồng EPC tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Cùng với đó, kiểm soát chặt chi phí, không để xảy ra chậm tiến độ, đội vốn hoặc phát sinh bất hợp lý.

Bên cạnh đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị tăng cường quản lý dự án, giám sát kỹ thuật, quản trị rủi ro; áp dụng công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và vận hành; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ.

“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch; đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, an toàn và hiệu quả”, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho hay.