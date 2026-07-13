Theo South China Morning Post, Hàn Á Bình (Han Yaping), đến từ tỉnh Hà Nam, đã nhận được thư mời nhập học từ hai trường đại học danh giá nhất Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Theo tổ hợp Khoa học tự nhiên, Hàn Á Bình đạt 132 điểm môn Ngữ văn, 144 điểm Toán, 146 điểm Ngoại ngữ, 92 điểm Vật lý, 96 điểm Hóa học và 89 điểm Sinh học.

Vượt khó để chạm tới ước mơ

Câu chuyện của Hàn Á Bình truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người. Sau khi điểm thi được công bố, nhiều streamer đã tìm đến ngôi làng nơi cô sinh sống. Một số muốn tận dụng sự nổi tiếng của nữ sinh để thu hút người xem, trong khi những người khác đề nghị hỗ trợ tài chính giúp cô theo học đại học. Tuy nhiên, Hàn đều lịch sự từ chối.

Gia đình Hàn Á Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Baidu

Gia đình Hàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ nữ sinh mắc viêm cột sống dính khớp, căn bệnh viêm mạn tính khiến bà mất khả năng lao động. Cha là lao động chính trong gia đình, mưu sinh bằng nghề nông và các công việc thời vụ. Hàn còn có một em gái.

Dù vậy, nữ sinh vẫn luôn tập trung cho việc học. Biết hoàn cảnh của gia đình em, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, bố trí chỗ ở miễn phí và hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng. Chính quyền địa phương cũng làm thủ tục để mẹ của Hàn được hưởng trợ cấp dành cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo cha của Hàn, gia đình chỉ cho con từ 10-20 nhân dân tệ (khoảng 39-78 nghìn đồng) tiền tiêu vặt mỗi tuần. Tuy nhiên, cô rất tiết kiệm và thường mang số tiền còn dư về trả lại cho bố mẹ mỗi khi về nhà.

Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Hàn không học thêm hay tham gia các lớp luyện thi ngoài giờ. Trước kỳ thi, cô cũng cho biết mình không có điện thoại di động. Từ nhỏ đến lớn, Hàn chưa từng tham gia bất kỳ lớp học thêm nào mà hoàn toàn tự học.

Theo Baidu, khi phóng viên đến nhà Hàn, điều gây ấn tượng nhất là bức tường kín giấy khen từ bậc tiểu học đến THPT. Cha của Hàn cho biết đó mới chỉ là một phần vì "không còn chỗ để treo".

Chia sẻ bí quyết học tập, nữ sinh nói: "Nếu bây giờ không chăm chỉ học, sau này bạn có thể sẽ phải rất vất vả".

Hàn cho biết mình không phải học sinh có năng khiếu đặc biệt. Em thường ăn nhanh hơn bạn bè để có thêm thời gian xem lại những câu làm sai và hệ thống kiến thức. Với những bài khó, em luôn tự tìm cách giải trước khi nhờ giáo viên hỗ trợ.

Giáo viên chủ nhiệm cũ nhận xét Hàn có khả năng tự lập kế hoạch học tập rất tốt, luôn hoàn thành việc học ngay trong ngày, thường xuyên tổng hợp lỗi sai để ôn tập và không dễ bỏ cuộc trước những bài toán khó.

Câu chuyện vượt khó của Hàn Á Bình thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có những người ngỏ ý hỗ trợ tài chính cho nữ sinh. Ảnh: Baidu

Muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ

Gaokao được xem là một trong những kỳ thi khó nhất thế giới, đồng thời là cơ hội đổi đời đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trung Quốc.

Chứng kiến mẹ chống chọi với bệnh tật trong nhiều năm đã thôi thúc Hàn ước mơ theo đuổi ngành y.

Sau khi câu chuyện của nữ sinh được lan truyền, nhiều bác sĩ đã chủ động liên hệ với Hàn qua mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn, giúp Hàn có thêm thông tin trước khi lựa chọn ngành học.

Dù từ chối nhận hỗ trợ tài chính, nữ sinh bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã quan tâm, động viên và ngỏ ý giúp đỡ gia đình mình. Thay vì nhận tiền quyên góp, cô dự định sẽ làm thêm trong thời gian học đại học để trang trải chi phí.

"Tôi tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời. Tôi quyết tâm cải thiện cuộc sống của gia đình và mang đến cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua con đường học tập", Hàn chia sẻ.

Hàn cho biết đang nghiêng về lựa chọn theo học Đại học Thanh Hoa.

Sau kỳ thi Gaokao, trên góc bàn học cũ của em vẫn còn dòng chữ viết tay: "Lấy sách làm bậc thang, gánh vác hy vọng của gia đình".