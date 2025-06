Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay (10/6) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Phát biểu giải trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết việc cho vay đặc biệt được NHNN thực hiện từ nguồn tiền của ngân hàng trung ương về phát hành tiền, không sử dụng nguồn tiền từ ngân sách nhà nước.

“Việc NHNN cho vay đặc biệt có lãi suất 0%/năm không dẫn đến rủi ro ngân sách nhà nước phải bù lãi suất”, bà Hồng nhấn mạnh.

Theo Thống đốc, việc cho vay đặc biệt của NHNN chỉ áp dụng với 2 trường hợp, bao gồm tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt nhằm chi trả cho người gửi tiền và để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Hoạt động này chỉ triển khai sau khi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của NHNN như tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Quốc hội

Thống đốc cho rằng cho vay đặc biệt là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, không nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức tín dụng nhận khoản vay đặc biệt từ NHNN.

Bà Hồng cho biết NHNN sẽ rà soát, sửa đổi Thông tư 37/2024 liên quan tới tiêu chí, điều kiện cho vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng khoản vay, trách nhiệm của các đơn vị được vay và của NHNN trong quá trình cho vay, kiểm soát dòng tiền để tránh rủi ro, lạm dụng chính sách và ngăn ngừa, hạn chế tổn thất có thể xảy ra.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng quy định về lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia và nguồn lực của nền kinh tế.

Do đó, ông kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, hoàn thiện quy định về mức lãi suất với khoản vay đặc biệt trên cơ sở ý kiến của cấp thẩm quyền.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành việc giao quyền cho vay đặc biệt từ Thủ tướng sang NHNN, để giải quyết nhanh các vướng mắc trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Tuy nhiên, ông đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến về điều kiện để ngân hàng xử lý nợ, có quyền thu giữ tài sản các khoản vay của nợ xấu cũng như cơ chế phối hợp, trách nhiệm xử lý của UBND cấp xã, đặc biệt sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp.

Dự kiến, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua vào ngày 17/6.