4 công viên quy mô lớn được quy hoạch gần kề dự án bao gồm: Công viên chuyên đề gần 90ha, công viên mở đa chức năng hơn 100ha, cùng hai công viên hơn 10ha….tạo thành hệ cảnh quan xanh, sẽ đưa Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences trở thành “ốc đảo sinh thái” hiếm có ở phía Tây.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences kế cận hệ sinh thái xanh lên tới gần 200ha. Ảnh minh hoạ

Đại công viên thể thao 90ha và đặc quyền sống nghỉ dưỡng

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences là sự hiện diện của công viên chuyên đề với quy mô gần 90ha nằm ngay sát thềm nhà trong tương lai.

Công viên chuyên đề có 2 mặt tiếp giáp đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và một mặt giáp Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Theo quy hoạch, công viên sẽ được chia thành nhiều khu vực chức năng: khu vui chơi giải trí, khu vực thể thao ngoài trời, không gian văn hóa nghệ thuật, hồ điều hòa và vườn hoa…Cư dân có thể tận hưởng những giờ phút thư giãn trên sân tập, hay đơn giản là hít thở bầu không khí trong lành mang đậm phong vị nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là nền tảng chăm sóc sức khỏe bền vững, khi mỗi ngày trôi qua đều gắn với không gian xanh, vận động tự nhiên và môi trường sống trong lành. Giá trị này càng trở nên trọn vẹn với những gia đình đa thế hệ, khi mỗi thành viên, từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ, đều tìm thấy một nhịp sống phù hợp: an yên, an toàn và giàu trải nghiệm.

Hành lang xanh đa chức năng quy mô hơn 100ha

Nối tiếp mạch nguồn sinh thái là hệ thống công viên mở đa chức năng có quy mô hơn 100ha, cách dự án chưa đầy 5 phút di chuyển. Công viên này có một mặt giáp với đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài - cũng là trục xuyên tâm dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences.

Bên cạnh vai trò là "lá phổi xanh" điều hòa vi khí hậu, công viên còn kiến tạo nên một phong cách sống năng động, khỏe mạnh. Từ những cung đường dạo bộ rợp bóng cây xanh, các khu vui chơi sáng tạo cho trẻ em đến những khoảng sân đa năng dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật,...tất cả đều được tích hợp trong một không gian khoáng đạt, giúp cư dân rũ bỏ mọi áp lực của nhịp sống hiện đại để tìm về với bản ngã yên bình.

Công viên đa chức năng với quy mô hơn 100 ha. Ảnh minh hoạ

Hồ điều hòa và hệ sinh thái công viên xanh hơn 10ha kế cận

Không dừng lại ở những đại công viên, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn sở hữu đặc quyền kế bên hai công viên xanh với quy mô lần lượt là 8,3ha và 2,6ha. Điểm đắt giá tại đây là hệ thống hồ điều hòa lớn, đóng vai trò như những "viên ngọc xanh" yên bình, mang đến bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng suốt bốn mùa.

Sự kết hợp giữa mảng xanh thực vật và mặt nước mênh mông tạo nên một thế phong thủy hài hòa, mang lại sức khỏe và tài lộc. Những buổi chiều tà tản bộ ven hồ hay những khoảnh khắc bình minh tĩnh lặng ngắm nhìn mặt nước phản chiếu ánh nắng sẽ là những trải nghiệm sống vô giá mà dự án dành tặng cho những chủ nhân tinh hoa.

Phối cảnh không gian xanh nội khu của dự án

Bên cạnh đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn kiến tạo hệ sinh thái xanh ngay trong nội khu, kết hợp hài hòa với chuỗi công viên liền kề, hình thành không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng. Giá trị này nâng tầm trải nghiệm an cư, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động thương mại, gia tăng giá trị thực và tiềm năng tăng giá bất động sản cho các chủ sở hữu.

Giá trị khác biệt của “ốc đảo sinh thái” Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Với hệ thống 4 đại công viên tổng quy mô lên đến 200ha, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hứa hẹn thiết lập một chuẩn mực sống mới về sinh thái phía Tây Hà Nội. Giá trị của bất động sản giờ đây không chỉ nằm ở mét vuông xây dựng, mà được cộng hưởng bởi không gian xanh và chất lượng môi trường sống cư dân được tận hưởng mỗi ngày.

Gần 2.500 căn nhà phố châu Âu tại dự án đang được thi công đồng loạt, song hành với quá trình hình thành hệ thống công viên xanh quy mô lớn.

Dưới góc độ đầu tư, hệ sinh thái xanh quy mô lớn được xem là “bảo chứng” cho tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn. Trong bối cảnh đô thị ngày càng áp lực về môi trường, bất động sản sinh thái gần kề các đại công viên luôn sở hữu biên độ tăng giá cao hơn từ 30-50% so với các khu vực thông thường. Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences được kỳ vọng là nơi an cư lý tưởng, đồng thời là danh mục đầu tư chiến lược, nơi giá trị tài sản tỷ lệ thuận với độ phủ xanh và sự thịnh vượng của một hệ sinh thái sống đẳng cấp quốc tế.

(Nguồn: Sunshine Group)