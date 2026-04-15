Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Công ty Đấu giá hợp danh Thành An đã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường tổ chức đấu giá thành công quyền cho thuê khai thác tài sản thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Giá khởi điểm ban đầu là hơn 51,2 tỷ đồng. Có 2 đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, gồm: Công ty CP Cơ khí Thương mại Đức Hùng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận An Foods.

Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương được đấu giá hơn 70 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Theo đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận An Foods đã trúng đấu giá quyền khai thác tài sản thuộc dự án trên với mức giá hơn 70 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Sầm Sơn, mức giá trúng đấu giá chưa bao gồm các chi phí nhà đầu tư phải tự thực hiện, như: kinh phí sửa chữa, cải tạo không gian ven biển; chi phí đảm bảo an ninh, trật tự khu vực bờ biển; kinh phí duy trì vệ sinh môi trường bãi biển. Toàn bộ các khoản chi này do doanh nghiệp trúng đấu giá tự đảm bảo và không được hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.

14 Hubway là các hạng mục chính của dự án. Ảnh: Lê Dương

Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương là dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), do Tập đoàn FLC đầu tư và khai thác nhằm chỉnh trang bộ mặt không gian ven biển TP Sầm Sơn.

Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2016, với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, thời hạn khai thác 29 năm.

Khu vực tắm tráng ngoài trời. Ảnh: Lê Dương

Hiện chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án khoảng 100 tỷ đồng, bao gồm: 14/14 Hubway, 14/17 công trình tắm tráng trong nhà, 12/18 công trình tắm tráng ngoài trời và một khu vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, quá trình triển khai không đạt như kỳ vọng do còn một số vướng mắc. Ngày 6/12/2022, Tập đoàn FLC đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng BOT, bàn giao các hạng mục công trình đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa quản lý.