Nỗi lo của cha mẹ trong thời đại số

Việc học tập, giải trí hay giao tiếp của trẻ em ngày nay đều gắn liền với các thiết bị điện tử. Dù mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng điều này cũng kéo theo không ít hệ lụy như: nghiện điện thoại, ít vận động, ít giao tiếp… Trong bối cảnh đô thị ngày càng nén chặt, thiếu hụt mảng xanh và không gian công cộng, thế giới vận động và trải nghiệm của trẻ cũng dần bị thu hẹp.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra: thiếu tiếp xúc với thiên nhiên có thể dẫn đến tình trạng “cạn kiệt chú ý” (attention depletion), ảnh hưởng tới quá trình phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các tổ chức giáo dục và y tế trên thế giới đều khuyến nghị trẻ nên dành tối thiểu 1-2 giờ mỗi ngày cho các hoạt động ngoài trời nhằm phát triển thể chất, kỹ năng xã hội và sức khỏe tinh thần.

Điều này khiến nhiều gia đình thay đổi tiêu chuẩn khi lựa chọn không gian sống. Các bậc cha mẹ không còn chỉ ưu tiên vị trí nội đô hay diện tích rộng, mà quan tâm nhiều hơn tới môi trường sống xanh, không gian vận động an toàn cho trẻ cùng hệ tiện ích giáo dục - y tế liền kề.

Xu hướng tìm kiếm môi trường sống xanh, hạ tầng đồng bộ và tiện ích đa dạng con phát triển đang ngày càng rõ nét tại phía Tây Hà Nội. Trong bối cảnh đó, The Flame Vine - Hinode Royal Park được phát triển theo định hướng kiến tạo không gian sống cân bằng với thiên nhiên, đồng thời tích hợp hệ tiện ích giáo dục và cộng đồng ngay trong đô thị.

Xu hướng tìm kiếm những không gian sống xanh, tích hợp yếu tố giáo dục, sức khỏe. Ảnh phối cảnh

Quy hoạch không gian sống làm nền tảng phát triển cho con trẻ

The Flame Vine được phát triển không gian sống theo hướng kết nối với thiên nhiên và cộng đồng. Phân khu sở hữu vị trí liền kề hai công viên nội khu - được ví như “lá phổi xanh” của toàn dự án - đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích gồm hồ điều hòa rộng khoảng 6ha cùng 16,7ha diện tích cây xanh của khu đô thị Hinode Royal Park. Quy hoạch này không chỉ góp phần điều hòa vi khí hậu mà còn mang đến môi trường sống trong lành, dễ chịu hơn cho cư dân.

The Flame Fine đưa không gian xanh vào nhịp sống hàng ngày. Ảnh phối cảnh

Điểm đáng chú ý của The Flame Vine nằm ở cách hệ cảnh quan được đưa vào đời sống thường nhật, thay vì chỉ đóng vai trò như yếu tố trang trí. Trẻ nhỏ có thể vui chơi ngay dưới chân tòa nhà trong môi trường an toàn, gần gũi với thiên nhiên và hạn chế sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Việc thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, gió trời cùng mật độ cây xanh lớn cũng góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Không chỉ sở hữu lợi thế về không gian xanh, The Flame Vine còn được định hình như một môi trường sống toàn diện nhờ hệ tiện ích đa dạng.

Cư dân The Flame Vine có thể tiếp cận các tiện ích nội khu như bể bơi ngoài trời, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng đa năng, vườn nội khu hay khu cafe ngoài trời. Những không gian này không chỉ gia tăng kết nối cộng đồng mà còn tạo điều kiện để trẻ em có thêm cơ hội giao tiếp, vận động và phát triển các kỹ năng xã hội trong môi trường sống hàng ngày.

Đa lớp tiện ích, đa tầng không gian xanh - kiến tạo nền tảng tương lai cho trẻ. Ảnh phối cảnh

Song song, giáo dục và sức khỏe cũng là lợi thế đáng chú ý tại The Flame Vine. Ngay trong khu đô thị quy hoạch hệ thống giáo dục đồng bộ với Trường mầm non Nhật Bản Hinode và Trường liên cấp Archimedes Hinode, đồng thời kết nối thuận tiện tới nhiều trường công lập và quốc tế lân cận như Trường liên cấp Newton, Marie Curie, ĐH Công Nghiệp, ĐH FPT, Phenikaa... Hệ thống giáo dục đa dạng tạo cho con môi trường phát triển ổn định và lâu dài, đồng thời tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, cư dân cũng thuận tiện kết nối tới hệ thống bệnh viện và trung tâm y tế lớn phía Tây Hà Nội như Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Bệnh viện 198 Bộ Công An, Bệnh viện Thể thao… đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch bệnh viện quốc tế ngay trong đại đô thị trong tương lai.

Bên cạnh đó, các căn hộ The Flame Vine với đa dạng loại hình từ 1-3 phòng ngủ hướng đến nhu cầu thực tế của các gia đình hiện đại. Công năng được tối ưu hóa vừa tạo không gian sinh hoạt chung cho gia đình, vừa khéo léo phân chia những khoảng riêng tư, nâng niu từng giai đoạn trưởng thành của trẻ.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao chất lượng sống dài hạn, một căn hộ không còn đơn thuần là tài sản sở hữu. Với nhiều gia đình trẻ, đó còn là sự đầu tư cho môi trường trưởng thành của con cái, nơi những trải nghiệm đầu đời, thói quen sống và nền tảng cảm xúc được hình thành mỗi ngày.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng)