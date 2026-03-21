Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 và khởi động chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”, sáng 21/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UNICEF tại Việt Nam phát động chương trình quy mô quốc gia, kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và khí hậu.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng nước, khí hậu và năng lượng chính là nền tảng cốt lõi của phát triển bền vững. Đối với Việt Nam, các yếu tố này không chỉ liên quan đến tài nguyên mà còn tác động trực tiếp đến an ninh lương thực, sinh kế của người dân và sự ổn định của hệ sinh thái.

Tuy vậy, trước áp lực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, công tác quản lý đang phải đối mặt với nhiều thách thức: nhu cầu khai thác, sử dụng nước gia tăng, ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát triệt để, cùng với đó là sự gia tăng về tần suất và mức độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, hạn hán, xâm nhập mặn hay sạt lở.

Lãnh đạo Bộ Nông nhiệp và Môi trường nhấn mạnh, không thể trông chờ tương lai tự thay đổi mà cần hành động ngay từ hôm nay, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường không khí cho hiện tại và các thế hệ sau.

Một trong những điểm nhấn của lễ phát động là lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Bộ, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Song song đó, mỗi người dân được khuyến khích bắt đầu từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, nước, giảm rác thải… để góp phần tạo nên thay đổi lớn cho môi trường sống.

Tại sự kiện, bà Silvia Danailov nhấn mạnh, mọi nỗ lực về môi trường suy cho cùng đều hướng tới bảo vệ trẻ em và tương lai của các em.

Theo UNICEF, khoảng 99,5% trẻ em Việt Nam (26,2 triệu em) đang chịu tác động từ các rủi ro khí hậu và môi trường. Những rủi ro này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống hàng ngày của các em.

Chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì Không khí sạch và Tương lai bền vững” hướng tới nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và tạo không gian để giới trẻ đề xuất sáng kiến, tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại lễ phát động là: bảo vệ tài nguyên, môi trường và khí hậu không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách.