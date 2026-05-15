Từ lâu, Mũi Né đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước nhờ khí hậu nắng ấm quanh năm, những bãi biển đẹp cùng nhịp sống chậm rãi đặc trưng miền biển. Không chỉ nổi tiếng với hàng dừa xanh rì rào bên bờ cát trắng, nơi đây còn hấp dẫn bởi hàng loạt trải nghiệm đặc sắc như Đồi Cát Bay, Suối Tiên hay những cánh diều kitesurfing đầy màu sắc trên bầu trời Hàm Tiến.

Nằm ngay trung tâm Hàm Tiến, đối diện một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực, Vipol Mui Ne Hotel & Spa được định hình theo mô hình “Urban Resort” - kết hợp giữa tầm nhìn biển từ trên cao, không gian xanh thư giãn và hệ thống tiện nghi hiện đại. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, Vipol còn mang đến cảm giác tận hưởng biển trời Mũi Né theo một cách rất riêng.

Điểm nhấn tạo nên dấu ấn khác biệt của khách sạn là tòa nhà cao 22 tầng - hiện là một trong những công trình khách sạn nổi bật tại khu vực Mũi Né. Từ phòng nghỉ, hồ bơi hay các không gian chung, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh biển xanh trải dài, theo dõi những cánh diều kitesurfing đặc trưng hay cảm nhận ánh bình minh và hoàng hôn thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Đó là trải nghiệm khác biệt so với kiểu nghỉ dưỡng truyền thống sát mặt đất.

Hệ thống phòng nghỉ tại Vipol Mui Ne Hotel & Spa được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế với phong cách hiện đại, tinh tế nhưng vẫn giữ cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Không gian được chú trọng sự sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ và tối ưu cảm giác thoải mái cho du khách, phù hợp cho cả kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn lưu trú dài hạn.

Một trong những khu vực được nhiều du khách yêu thích là hồ bơi vô cực tại tầng 6. Từ đây, mặt nước như hòa cùng đường chân trời, mở ra khung cảnh rộng thoáng với biển xanh, nắng vàng và gió biển tự nhiên. Dù là buổi sáng yên bình hay khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ, không gian nơi đây luôn mang lại cảm giác thư thái đặc biệt.

Không chỉ gây ấn tượng với tầm nhìn hướng biển, Vipol còn sở hữu khu vườn xanh rộng rãi phía sau khách sạn mang tên Vipol Garden - khoảng không gian cân bằng giữa nhịp sống nghỉ dưỡng và sự sôi động của trung tâm du lịch. Kết hợp cùng Restaurant & Bar, nơi đây tạo nên một không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh, thích hợp để thư giãn, dùng bữa hoặc tận hưởng những khoảnh khắc sum họp cùng gia đình và bạn bè. Giữa hàng dừa đung đưa, ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương, du khách có thể cảm nhận một Mũi Né rất khác - chậm rãi và bình yên hơn.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Vipol Mui Ne Hotel & Spa còn được hoàn thiện nhờ hệ thống tiện ích được bố trí đồng bộ và thuận tiện như: sảnh lễ tân hiện đại, Vipol Garden Restaurant & Bar, phòng họp tầng 2, nhà hàng buffet sáng tầng 4, khu Spa & Gym tầng 5 cùng hồ bơi vô cực tầng 6.

Bên cạnh đó, khu spa với các liệu trình thư giãn chuyên nghiệp giúp du khách tái tạo năng lượng sau hành trình khám phá biển, cát và nắng gió Mũi Né. Ẩm thực tại Vipol cũng được phát triển theo hướng cân bằng giữa trải nghiệm hiện đại và sự gần gũi, với thực đơn Á - Âu phù hợp nhiều khẩu vị khác nhau.

Theo đại diện khách sạn, điều tạo nên giá trị cốt lõi của Vipol không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay vị trí đẹp, mà còn đến từ con người. Đội ngũ nhân viên luôn phục vụ với tinh thần “Dịch vụ từ trái tim - Service from the heart”, mang đến sự gần gũi và tận tâm trong từng trải nghiệm của du khách.

Chất lượng dịch vụ của khách sạn cũng được ghi nhận qua nhiều đánh giá tích cực từ khách du lịch quốc tế và trong nước như: Booking.com Traveller Review Awards 2026 - 9.1/10, Agoda Customer Review Award - 9.3 Gold Circle.

Giữa một Mũi Né đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và nghỉ dưỡng, Vipol Mui Ne Hotel & Spa lựa chọn cho mình hướng đi riêng với tầm nhìn cao hướng trọn biển, không gian yên tĩnh cùng khu vườn xanh thư giãn - nơi cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

Không chỉ là điểm dừng chân, Vipol còn là nơi để nghỉ ngơi, cảm nhận và tận hưởng vẻ đẹp của biển trời Mũi Né theo cách trọn vẹn và sâu lắng hơn.

Vipol Mui Ne Hotel & Spa

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu- P Mũi Né- tỉnh Lâm Đồng

ĐT: +84 252 386 33 33

Hotline: +84 889 111 333

(Nguồn: Vipol Mui Ne Hotel & Spa)