Đầu tháng 4 vừa qua, Phương Anh (23 tuổi, Hà Nội) có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Mũi Né.

Đây là một trong những địa điểm du lịch hút khách ở Lâm Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) nhờ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với bãi biển trong xanh trải dài và những đồi cát siêu thực.

Thời điểm lý tưởng để đến Mũi Né là khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm. Khi ấy, nước biển xanh trong và mát lành, trời nhiều gió, phù hợp với những tín đồ thích lướt ván và các môn thể thao mạo hiểm khác.

Không chỉ được du khách trong và ngoài nước tìm kiếm nhiều trong nửa đầu năm 2026, Mũi Né mới đây còn được vinh danh là một trong 10 điểm đến xu hướng toàn cầu của năm nay

Về di chuyển

Phương Anh gợi ý du khách có thể di chuyển từ TPHCM đến Mũi Né bằng xe máy, ô tô hoặc tàu hỏa.

Nếu khởi hành từ Hà Nội, du khách thường bay đến TPHCM, sau đó di chuyển đến Phan Thiết hoặc bay tới Cam Ranh, Nha Trang rồi đi xe khách/ô tô con đến Mũi Né (khoảng cách gần 200km).

“Mình đi máy bay tới TPHCM rồi đến Mũi Né bằng xe khách. Thời gian di chuyển đã được rút ngắn hơn nhiều so với trước đây nhờ tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết”, Phương Anh nói.

Về lưu trú

Tại Mũi Né, du khách có thể lựa chọn nhiều hình thức lưu trú tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính, từ homestay bình dân, nhà nghỉ đến khách sạn, resort cao cấp.

Trong đó, phần lớn homestay có giá từ 500.000 – 700.000 đồng/đêm nhưng vị trí khá xa biển. Còn nhà nghỉ giá 800.000 – 1.000.000 đồng thường nằm sâu trong ngách, tập trung chủ yếu trên trục đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài về phía Hòn Rơm.

Ở Mũi Né có loại hình lưu trú đa dạng, nổi bật là những khu nghỉ dưỡng 4-5 sao sang trọng, tiện nghi

Nếu ưu tiên nghỉ dưỡng, du khách có thể chọn lưu trú tại các khu resort bên bờ biển, tập trung chủ yếu trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Những khu nghỉ sang trọng này có đầy đủ tiện ích như trung tâm spa và chăm sóc sức khoẻ, bãi tắm riêng, khu thể thao biển, vườn nướng BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em...

Giá các phòng nghỉ ở đây dao động từ vài triệu đến chục triệu đồng/đêm.

Trải nghiệm

Ở Mũi Né, du khách có thể ghé thăm nhiều điểm đến đẹp như Hòn Rơm, Hòn Ghềnh, đồi cát hồng, Bàu Trắng – Bàu Sen…

Ngoài ra, khách du lịch đến đây cũng thường kết hợp tham quan, tìm hiểu Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa, tháp Poshanư, trường Dục Thanh - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn, hay dinh Vạn Thủy Tứ - nơi lưu giữ bộ xương cá Ông lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á…

Một số địa điểm du lịch hút khách ghé thăm ở Mũi Né

Cô gái Hà Nội hào hứng với loạt trải nghiệm ở vùng biển nổi tiếng miền Trung. Ảnh: NVCC

Phương Anh chia sẻ, trong 3 ngày 2 đêm khám phá Mũi Né, cô có cơ hội ghé thăm nhiều nơi và được trải nghiệm cả những hoạt động ngoài trời thú vị như đi xe Jeep, trượt cát và đi xe địa hình ở Bàu Trắng…

Trong đó, trải nghiệm cảm giác mạnh khi đi xe địa hình, chinh phục đồi cát khiến nữ du khách Hà Nội thấy đáng nhớ nhưng sợ mỗi khi "xe bay", phi lên khỏi mặt cát.

“Khung cảnh đồi cát rất đẹp nhưng suốt quãng đường di chuyển bằng xe địa hình, có lúc tôi sợ phải nhắm mắt lại, hét lên.

Tài xế tăng tốc độ, sau đó trượt từ trên cao xuống hay phi lên đồi cát cao. Thậm chí, khoảnh khắc xe ôm cua quanh dốc cát dựng đứng khiến tôi phải nín thở, thót tim”, 10X hồi hộp nhớ lại.

Trải nghiệm lái xe địa hình ở Mũi Né

Ăn uống

Theo cảm nhận cá nhân, Phương Anh đánh giá ẩm thực Mũi Né phong phú, hấp dẫn từ hình thức đến hương vị. Trong đó, nổi bật hơn cả là những món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon.

Thời gian ở đây, nữ du khách Hà Nội được thưởng thức nhiều món ngon từ hải sản như: sò dương nướng mỡ hành, lẩu thả, lẩu cá mú, tôm hùm nướng phô mai, tôm mũ ni sốt cháy tỏi, mực một nắng, tôm hấp nước dừa…

Trong đó, cô khá ấn tượng với món lẩu thả và tôm mũ ni.

Một số món ăn từ hải sản ở Mũi Né hấp dẫn thực khách

“Món lẩu thả được chế biến từ cá đục - loài cá được khai thác tự nhiên ở vùng biển nơi đây, thịt trắng và săn, ăn có vị ngọt dịu.

Còn tôm mũ ni cũng rất ngon, thịt dày, chắc, hấp dẫn không kém tôm hùm", Phương Anh nêu cảm nhận.

Món dừa "3 nhát" và kem dừa

Ngoài hải sản, du khách tới Mũi Né cũng được gợi ý nên thử một vài món đặc sản bản địa như: dông cát nướng, gỏi thịt dông, bánh tráng mắm ruốc… và cả thức quà vặt trứ danh, đồ uống như dừa “3 nhát”, kem dừa.