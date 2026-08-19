"Đất vàng" ven biển Nha Trang nhìn từ trên cao, ghi nhận ngày 18/8. Video: Xuân Ngọc

Ngày 18/8, UBND phường Nha Trang cho biết đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại số 48-48A Trần Phú.

Động thái này diễn ra sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục liên quan để doanh nghiệp triển khai dự án.

Khu đất rộng hơn 3.600m2, có hai mặt tiền đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Quảng trường 2 Tháng 4, được xem là vị trí đắc địa nhưng đã bị bỏ hoang hơn 20 năm.

Theo tài liệu, năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, một doanh nghiệp đã trúng đấu giá với hơn 221 tỷ đồng, mục đích để đầu tư khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Toàn cảnh khu đất hơn 3.600m2 tại vị trí đắc địa ở trung tâm Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Tuy nhiên, khu đất bị kê biên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý một vụ án liên quan đến nhà đầu tư. Kể từ đó, khu đất này gần như bị bỏ hoang, gây lãng phí. Bên trong khu đất cỏ mọc um tùm, một số công trình như những khu nhà hoang, xuống cấp. Mùa mưa, khu đất bị trũng, nước đọng, người dân ví như "ao nuôi muỗi".

Sau hàng chục năm để trống, tháng 3/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng hơn 691 tỷ đồng để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp trên khu đất này. Đơn vị trúng đấu giá là một doanh nghiệp ở Hà Nội.

Ngày 8/7, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc hoàn tất đấu giá và xác lập quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư mở ra khả năng đưa khu đất vào khai thác sau hơn 20 năm bỏ hoang. Khu đất đã được đấu giá, cho thuê đất và đang được lập quy hoạch xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Khu đất ven biển Nha Trang đang được quây tôn, san gạt mặt bằng để chuẩn bị triển khai dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận ngày 18/8, xung quanh khu “đất vàng” đang được quây tôn, căng dây. Nhiều công nhân được huy động dùng xe múc, xe ủi đến san gạt tại khu đất.

“Chủ đầu tư đang san gạt mặt bằng, tháo dỡ các công trình cũ và chuẩn bị hồ sơ để thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định”, lãnh đạo UBND phường Nha Trang thông tin với PV VietNamNet.

“Nhiều năm trước, khu đất là nơi bỏ hoang, ao tù đọng nước đen ngòm, trở thành điểm dịch sốt xuất huyết; nay đã được xử lý, tạo điều kiện để triển khai các bước đầu tư tiếp theo, góp phần thay đổi diện mạo địa phương, tránh mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên”, vị này chia sẻ.

Nhiều công nhân, máy móc được huy động đến san gạt tại khu đất. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo phương án quy hoạch đang được lấy ý kiến, khu đất được đề xuất xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp với tối đa 40 tầng nổi, 4 tầng hầm, chiều cao khoảng 168m. Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 47.348,6m2, chưa bao gồm tầng hầm và các khu vực kỹ thuật.

Diện tích xây dựng chính khoảng hơn 2.000m2 (khoảng 55% diện tích khu đất); phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, cảnh quan, giao thông, sân bãi và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được đề xuất có khoảng 735 căn hộ du lịch, sức chứa khoảng 1.750 người. Công trình dự kiến được thiết kế theo hình dáng du thuyền, với các đường nét mô phỏng sóng biển. Tuy nhiên, phương án trên mới chỉ là đề xuất trong quy hoạch tổng mặt bằng, các bước tiếp theo sẽ tiếp tục nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện thủ tục đầu tư.