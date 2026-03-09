Ngày 7/3, UBND xã Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức đấu giá 13 thửa đất tại khu đất đấu giá ĐG06, khu đường vành đai xã Sài Sơn (nay là xã Quốc Oai).

Các thửa đất có diện tích từ 70,4-101,8m2. Trong đó, 5 thửa thuộc khu A có giá khởi điểm 14,2 triệu đồng/m2, còn khu B là 9,5 triệu đồng/m2.

Kết quả, cả 13 lô đất đều được đấu giá thành công. Đáng chú ý, lô đất ký hiệu A1 đạt mức trúng cao nhất 155,2 triệu đồng/m2, gấp khoảng 11 lần so với giá khởi điểm. Với diện tích hơn 100m2, người trúng đấu giá sẽ phải chi gần 16 tỷ đồng để sở hữu thửa đất này.

Một số lô khác trong phiên cũng ghi nhận mức trúng cao vượt xa giá khởi điểm. Tổng giá trị trúng 13 lô đạt gần 134 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 120,5 tỷ đồng.

Phiên đấu giá 13 thửa đất tại khu đất đấu giá ĐG06, xã Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin xã Quốc Oai

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết, đấu giá quyền sử dụng đất là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư hạ tầng và các công trình dân sinh.

Theo ông Sơn, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ quỹ đất, đồng thời tạo điều kiện để người trúng đấu giá hoàn tất thủ tục, sớm đưa đất vào sử dụng.

Khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, giá rao bán đất trung bình tại khu vực Quốc Oai hiện dao động khoảng 55-60 triệu đồng/m². Quanh khu vực gần khu đấu giá ĐG06 có mức cao hơn, khoảng 68 triệu đồng/m2.

Từ đầu năm đến nay, thị trường đất đấu giá tại khu vực ven Hà Nội ghi nhận những phiên đấu giá sôi động với mức giá tăng vọt so với giá khởi điểm.

Trước đó, ngày 8/2, phiên đấu giá đất tại xã Tây Phương (huyện Thạch Thất cũ) cũng gây chú ý khi có lô được trả tới 164,4 triệu đồng/m2, cao gấp gần 9 lần giá khởi điểm.

Trong tháng 3, nhiều địa phương tại Hà Nội tiếp tục lên kế hoạch tổ chức đấu giá đất.

Cụ thể, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất.

Các thửa đất này gồm 1 thửa tại dự án hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Dộc Tranh (giai đoạn 2), xã Trạch Mỹ Lộc cũ; 11 thửa đất tại khu xen kẹt Dộc Tranh; 2 thửa tại khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng cũ (nay là xã Phúc Thọ). Diện tích các thửa đất từ 85,6 m2 trở lên, giá khởi điểm dao động từ khoảng 7,4-11,5 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng đấu theo phương thức trả giá lên. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu mỗi vòng đều là 5 phút. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 20/3 tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ.

Ngoài ra, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia cũng thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 27 thửa đất tại điểm YB2, thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng. Tổng diện tích các thửa đất là 2.885,8m2, mỗi thửa có diện tích từ 90-154,5m2. Giá khởi điểm là 7,17 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 2 vòng. Bước giá vòng đầu là 20 triệu đồng/m2 và từ vòng thứ hai trở đi là 1 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 21/3 tại hội trường UBND xã Tiến Thắng.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản, thị trường hiện vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý FOMO – tức nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Tại một số khu vực, các phiên đấu giá có thể bị một nhóm nhà đầu tư lợi dụng để đẩy giá lên cao nhằm tạo sóng cho cả khu vực xung quanh.

“Nếu thị trường chạy theo làn sóng thổi giá này, mặt bằng giá đất có thể bị nhiễu loạn, gây khó khăn cho việc kiểm soát giá và đi ngược lại mục tiêu bình ổn thị trường”, vị này cảnh báo. Nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ mặt bằng giá và tiềm năng thực tế của khu vực trước khi xuống tiền, tránh tâm lý chạy theo đám đông.