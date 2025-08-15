Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 245 dự án và cơ sở nhà đất gặp vướng mắc, chậm tiến độ. UBND tỉnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo 1568 và Bộ Tài chính, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án này.

Trong số đó, nhiều dự án có vị trí đắc địa ven biển Trần Phú bị bỏ hoang cả thời gian dài, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

Tại khu đất rộng 20.000m2 số 28E đường Trần Phú, được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng) làm dự án Nha Trang Golden Gate trái pháp luật, hiện bỏ hoang nhiều năm, trở nên hoang phế.

Khu đất này vốn gồm hai thửa đất, do Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung quản lý.

Năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trương giao khu đất trên cho Công ty Đỉnh Vàng. Đến năm 2016, doanh nghiệp được bàn giao, cho thuê đất và phê duyệt giá thu tiền sử dụng, tiền thuê để triển khai dự án.

Tuy nhiên, do dừng thi công đã nhiều năm, bên trong khu đất cỏ mọc um tùm. Phần móng công trình dự án trơ khung sắt đã hoen rỉ, hư hỏng. Vật liệu xây dựng nằm chất đống.

Nha Trang Golden Gate cũng là một trong những dự án khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vướng lao lý. Trong quá trình thực hiện dự án, nhiều lãnh đạo tỉnh đã có sai phạm trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và quyền sử dụng đất mà không qua đấu giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 138 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi khu đất.

Nếu Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật và có năng lực thực hiện, UBND tỉnh có thể ưu tiên cho công ty tiếp tục triển khai dự án.

Cách đó không xa, khu đất rộng khoảng 8.000 m2 tại số 70 Trần Phú, vốn là trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa cũ, cũng rơi vào cảnh tương tự. Khu đất trên đã bất động suốt nhiều năm qua.

Năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa mới theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang.

Dù dự án xây dựng trụ sở mới hoàn thành từ năm 2020, phần đất cũ vẫn chưa được khai thác.

Tại khu đất còn những bức tường cũ. Nhiều đoạn tường bị bong tróc, cửa sổ vỡ vụn. Bên trong có một số hạng mục, công trình có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

“Khu đất này trước đây người ta ra vào tấp nập, giờ chỉ thấy hoang tàn, cỏ mọc um tùm. Khách du lịch đi qua tưởng là đất bỏ hoang chưa xây dựng, rất lãng phí”, bà Lê Thị Minh - một người dân địa phương chia sẻ.

Khu đất 48-48A Trần Phú giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai, diện tích hơn 3.600 m2, đối diện Quảng trường 2 Tháng 4, có vị trí đắc địa bậc nhất Nha Trang.

Năm 2008, khu đất này được UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng cho một doanh nghiệp với giá hơn 221 tỷ đồng để đầu tư khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp. Do nhà đầu tư trúng đấu giá liên quan một vụ án đang bị điều tra nên khu đất thuộc diện phải kê biên.

Từ đó đến nay, khu đất bị quây tôn, giăng panô kín và trong tình cảnh đắp chiếu kéo dài. Bên trong, cỏ mọc lút đầu người. Dãy nhà cũng trở nên hoang phế, xuống cấp. Mùa mưa, giữa khu đất bị trũng, trở thành "ao nuôi muỗi".

Đối với khu đất này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị phương án xử lý dựa trên kết luận của Trung ương là hoàn trả cho nhà đầu tư số tiền 236 tỷ đồng (số tiền trúng đấu giá năm 2008 đã nộp ngân sách) và không tính lãi.

Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng phương án để tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng đất khu đất theo quy định.

Liên quan đến các dự án vướng mắc, tồn đọng, vừa qua, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại những dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Ban Chỉ đạo sẽ rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm trong năm 2025.