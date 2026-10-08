Khi TP.HCM dịch chuyển sang mô hình "siêu đô thị đa cực", hạ tầng giao thông và làn sóng lao động chất lượng cao đang đổ về các đô thị vệ tinh. Đón đầu xu hướng này, Khu đô thị Bắc Sài Gòn trở thành điểm sáng an cư và đầu tư tại phía Bắc.

Khi giá trị bất động sản được định hình bởi tầm nhìn quy hoạch

Tại Hội nghị tham vấn quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, mô hình phát triển đơn cực với khu lõi trung tâm đóng vai trò hạt nhân duy nhất được dự báo sẽ lùi lại phía sau. Thay vào đó, thành phố đang định hình một cấu trúc "siêu đô thị đa cực" thế hệ mới, liên kết chặt chẽ với các đô thị công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo toàn vùng kinh tế phía Nam.

Trong dòng chảy đó, hạ tầng giao thông chiến lược giữ vai trò dẫn dắt dòng vốn. Các tuyến cao tốc, đường vành đai và trục liên vùng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn kiến tạo những vùng động lực mới, kích hoạt làn sóng dịch chuyển dòng tiền từ khu trung tâm đã bão hòa sang các địa bàn giàu dư địa tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng dịch chuyển dân cư về các đô thị công nghiệp vệ tinh

Song hành cùng quá trình mở rộng không gian đô thị là bài toán nhà ở cho lực lượng lao động, chuyên gia và cộng đồng cư dân mới.

Thực tế cho thấy, các khu công nghiệp quy mô lớn không chỉ thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn kéo theo hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống lâu dài. Điều này tạo ra nhu cầu rất lớn đối với những khu đô thị được quy hoạch bài bản, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mang lại môi trường sống chất lượng.

Đó cũng là lý do mô hình đô thị tích hợp đang trở thành xu hướng phát triển. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở, các khu đô thị thế hệ mới hướng đến việc hình thành hệ sinh thái khép kín, nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập và tận hưởng các tiện ích trong cùng một không gian.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn đón đầu xu hướng

Đón đầu xu hướng, Khu đô thị Bắc Sài Gòn được xem là một trong những điểm sáng đáng chú ý tại khu vực phía Bắc TP.HCM khi sở hữu lợi thế kép: hệ thống giao thông huyết mạch kết hợp cùng làn sóng dịch chuyển dân cư, nguồn nhân lực chất lượng cao về các đô thị vệ tinh.

Khách hàng tham quan khu vực sa bàn của Khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Dự án sở hữu vị trí mặt tiền ĐT741, đồng thời nằm ngay nút giao cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tạo lợi thế kết nối liên vùng quan trọng. Khu đô thị hiện nằm trong khu vực được bao quanh bởi các khu công nghiệp lớn như VSIP II, VSIP III, Tân Bình, Tân Lập, Thadico chuyên ngành cơ khí cùng nhiều cụm công nghiệp khác.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến sẽ thông xe một phần vào năm 2027.

Không chỉ là nơi an cư, Khu đô thị Bắc Sài Gòn còn là một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh theo mô hình “All-in-One" với quy mô khoảng 41,9 ha, gồm 6 phân khu chức năng, hơn 2.760 sản phẩm và hệ thống hơn 39 tiện ích nội khu phục vụ cư dân. Dự án phát triển các không gian như công viên trung tâm, hồ bơi, trường học, trung tâm y tế, khu thể thao, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em và nhiều tiện ích cộng đồng khác.

Cư dân của khu đô thị thuận tiện di chuyển đến các tiện ích ngoại khu, nơi làm việc nhờ hệ thống giao thông huyết mạch.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn đã khởi công 54 căn nhà phố tại phân khu Phố An Cư, hướng đến cộng đồng cư dân chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm sản xuất lân cận, tiến đến chuẩn “đô thị chuyên gia”.

Đại diện Công ty Cổ phần Phương Trường An cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 54 căn nhà phố Phố An Cư ngày 4/10.

Thị trường bất động sản thường ghi nhận những bước tăng trưởng mạnh tại các khu vực hội tụ đồng thời ba yếu tố: hạ tầng, công nghiệp và dân cư.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn đang hiện diện trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ cả ba động lực này. Bên cạnh lợi thế kết nối giao thông, dự án còn nằm trong khu vực được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị mới của khu Bắc TP.HCM. Đây là nền tảng quan trọng giúp gia tăng nhu cầu ở thực cũng như khả năng khai thác kinh doanh trong tương lai.

Nhà hàng Làng nướng KĐT Bắc Sài Gòn là điểm đến quen thuộc với khách hàng, cư dân khu vực với sức chứa lên đến 800 khách.

Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse mặt tiền ĐT.741 được phát triển theo mô hình vừa ở vừa kinh doanh, hướng tới việc đón đầu nhu cầu thương mại, dịch vụ khi dân cư và chuyên gia tiếp tục gia tăng trong khu vực.

(Nguồn: Phương Trường An Group)