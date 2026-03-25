Dự án hội tụ 3 trụ cột hút gia đình đa thế hệ

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội liên tục xuất hiện thêm nhiều dự án mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giữa bức tranh đô thị ngày một dày đặc, không nhiều khu đô thị có thể kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể tiếp cận đồng thời trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tiện ích sinh hoạt thiết yếu trong cùng một không gian sống.

Thay vì chỉ quan tâm đến diện tích hay giá bán, dễ nhận ra nhiều gia đình đa thế hệ hiện nay bắt đầu ưu tiên những khu đô thị có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cả gia đình trong bán kính gần: con cái được học tập trong môi trường tốt, việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện, đời sống hàng ngày gắn với các không gian mua sắm, giải trí hiện đại và cả nhu cầu an dưỡng cho người cao tuổi.

Toàn cảnh dự án Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội. Ảnh phối cảnh

Nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy các gia đình hiện đại ngày nay không chỉ coi nhà ở là nơi cư trú, mà còn là không gian bảo đảm các nhu cầu phát triển lâu dài của con cái, đặc biệt là giáo dục và môi trường sống an toàn. Đồng thời, các tổ chức quốc tế như UNICEF cũng nhấn mạnh giáo dục và chăm sóc sức khỏe là những yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của trẻ em và cộng đồng.

Không phải dự án nào cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố nêu trên. Nhiều khu đô thị hiện nay vẫn tồn tại sự thiếu hụt hoặc phân mảnh tiện ích, khi trường học, bệnh viện hay trung tâm thương mại nằm rải rác, khiến cư dân phải di chuyển nhiều để đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Chính vì vậy, những khu đô thị có thể tích hợp đầy đủ các trụ cột giáo dục - y tế - thương mại trong một hệ sinh thái đồng bộ luôn được xem là “tài sản hiếm”, đồng thời thu hút sự quan tâm của các gia đình đa thế hệ và cộng đồng cư dân có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, Khu đô thị mới Dương Nội do Nam Cường làm chủ đầu tư nổi lên như một trong những điểm đến tiêu biểu tại phía tây Hà Nội khi hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi cho một cuộc sống an cư bền vững.

Ba trụ cột toàn diện trong hệ sinh thái ở khu đô thị Dương Nội

KĐT Dương Nội không nằm ở từng tiện ích đơn lẻ, mà ở cách toàn bộ hệ sinh thái được quy hoạch bài bản và vận hành đồng bộ.

Ngay trong khu đô thị là sự hiện diện của Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) và Trường liên cấp Lê Quý Đôn, mang đến môi trường học tập hiện đại và chất lượng cho con trẻ. Trong bán kính gần, Đại học Phenikaa góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, đồng thời hình thành cộng đồng cư dân có nền tảng tri thức, tạo nên một môi trường sống giàu giá trị lâu dài.

Song hành với giáo dục, hệ thống y tế tại khu vực cũng đóng vai trò như một “điểm tựa an tâm” cho cư dân. Bệnh viện Quốc tế Nam Cường với quy mô 500 giường cùng Bệnh viện Quốc tế Hà Đông nằm trong khu vực giúp cư dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Dự án còn nằm ngay kế bên Bệnh viện Nhi Hà Nội, giúp các gia đình có con nhỏ nhanh chóng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu khi cần thiết, qua đó gia tăng thêm một lớp bảo chứng cho sự an tâm trong quá trình sinh sống lâu dài. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu khám chữa bệnh, sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xu hướng hình thành các mô hình an dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong khu vực cũng góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các gia đình đa thế hệ.

Cả gia đình dạo chơi tại công viên thuộc Khu đô thị mới Dương Nội

Bức tranh sống tại Dương Nội được hoàn thiện bởi hệ tiện ích thương mại và dịch vụ sôi động, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Nổi bật trong đó là Aeon Mall Hà Đông - trung tâm thương mại quy mô lên tới 9,6ha, được xem là một trong những điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí lớn nhất miền Bắc, mang đến trải nghiệm đa dạng và hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ thống công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi và khu vui chơi trẻ em góp phần kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng rộng mở, nơi cư dân có thể thư giãn, vận động và gắn kết mỗi ngày. Đặc biệt, tuyến phố thương mại tại Dương Nội đang từng bước hình thành một hệ sinh thái dịch vụ phong phú, từ ẩm thực, cà phê, spa, làm đẹp đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những mô hình chuyên biệt dành cho người cao tuổi, góp phần nâng tầm chất lượng sống toàn diện.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một nơi an cư, Dương Nội hướng đến kiến tạo nền tảng cho một cuộc sống bền vững - nơi giá trị sống được bồi đắp, duy trì và lan tỏa theo thời gian, hướng tới một cộng đồng cư dân văn minh, phát triển bền vững.

Bích Đào