Vị trí "Kim Cương" - Tâm điểm giao thương liên tỉnh

Khu đô thị Việt Hưng sở hữu một vị trí mà giới đầu tư thường ví von là "tọa độ vàng" của huyện Thanh Miện (địa chỉ mới sau sát nhập là xã Thanh Miện). Dự án nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 38B - tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp hai tỉnh Hải Phòng và Hưng Yên. Đây không chỉ là trục giao thông xương sống của khu vực mà còn là hành lang kinh tế quan trọng, thúc đẩy hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm công nghiệp lớn.

Tọa lạc tại trung tâm xã Thanh Miện, dự án được bao bọc bởi hệ thống tiện ích công hiện hữu như: cơ quan hành chính, hệ thống trường học các cấp và trạm y tế. Sự cộng hưởng này tạo nên một hệ sinh thái "thành phố thu nhỏ", nơi mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến chăm sóc sức khỏe của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong vài phút di chuyển. Vị trí này chính là bảo chứng cho tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá trị đất nền theo thời gian.

Pháp lý “sạch” - “lá phiếu” an toàn cho nhà đầu tư

Điểm khác biệt lớn nhất, cũng là "vũ khí" sắc bén giúp Khu đô thị Việt Hưng chinh phục những nhà đầu tư khó tính nhất, chính là sự an toàn tuyệt đối về pháp lý. Trong khi nhiều dự án trên thị trường vẫn đang loay hoay với bài toán "bán lúa non" hoặc chậm trễ bàn giao giấy chứng nhận, chủ đầu tư Khu đô thị Việt Hưng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước (lên tới gần 460 tỷ đồng).

Dự án đã có sổ đỏ riêng cho từng lô đất. Khách hàng khi giao dịch có thể thực hiện công chứng và sang tên ngay. Đặc biệt, với ưu thế "không ép thời gian xây dựng", nhà đầu tư hoàn toàn chủ động được dòng vốn, có thể tích lũy tài sản lâu dài hoặc chuyển nhượng linh hoạt mà không chịu áp lực về chi phí hoàn thiện nhà ở ngay lập tức. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên sự an tâm tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn rủi ro cho người mua.

Hạ tầng "Ngầm hóa" - Tiêu chuẩn đô thị loại 2 bền vững

VHI Group kiến tạo Khu đô thị Việt Hưng thành không gian sống kiểu mẫu với mật độ xây dựng chỉ 30,48%. Những giá trị vượt trội bao gồm:

- Hạ tầng thông minh: Hệ thống điện, nước và cáp viễn thông được "ngầm hóa" 100%, tạo diện mạo đô thị văn minh và an toàn.

- Giao thông đẳng cấp: Đường nội khu trải nhựa rộng từ 15m, vỉa hè lát đá thẩm mỹ, thuận tiện cho di chuyển và đi bộ.

- Tiện ích toàn diện: Hệ sinh thái "all-in-one" với công viên xanh 1,1 ha, bể bơi, khu thể thao và nhà văn hóa, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Khu đô thị Việt Hưng (Hải Phòng). Ảnh phối cảnh dự án

"Đón đầu" làn sóng công nghiệp và dịch vụ

Sức hút của dự án Khu đô thị Việt Hưng còn đến từ tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch vùng. Thanh Miện đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Hải Phòng.

Dự án nằm trong vùng lõi phát triển, tiếp giáp trực tiếp với Cụm công nghiệp Cao Thắng (42 ha) đang hình thành và các Khu công nghiệp Đoàn Tùng quy mô lớn. Sự xuất hiện của các tổ hợp công nghiệp này sẽ kéo theo hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và công nhân lao động về sinh sống và làm việc.

Nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, các dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và dịch vụ giải trí sẽ tăng phi mã. Khu đô thị Việt Hưng, với vị trí mặt tiền Quốc lộ và hạ tầng bài bản, chính là điểm đến đầu tiên và ưu tiên nhất để đáp ứng làn sóng di cư này.

VHI Group - Bảo chứng từ năng lực tài chính và tâm huyết

Sự thành công của dự án Khu đô thị Việt Hưng (Hải Phòng) không thể không nhắc đến vai trò của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng (VHI Group). Là một đơn vị uy tín với bề dày kinh nghiệm trong phát triển đô thị, VHI Group đã chứng minh năng lực tài chính vững mạnh thông qua việc hoàn tất các nghĩa vụ thuế

Với quy mô gần 10ha nhưng chỉ có 325 lô đất nền, Khu đô thị Việt Hưng đang là "hàng hiếm" tại thị trường bất động sản Thanh Miện (Hải Phòng). Sự đầu tư bài bản từ VHI Group - đơn vị uy tín với nhiều dự án đô thị hiện đại - chính là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững của tài sản.

Với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển Đông Nam Á, Hải Phòng đang dồn lực phát triển phía Nam và phía Tây. Nhờ sở hữu vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và mức giá cạnh tranh, dự án Khu đô thị Việt Hưng sẽ là một "kênh trú ẩn" an toàn với tiềm năng tăng giá vượt trội khi quỹ đất sạch dần khan hiếm.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng)