Trong những ngày mùa thu lịch sử, Thành phố Cảng Hải Phòng đã trở thành tâm điểm của cả nước với sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 0- 2030. Sự kiện là một dấu mốc lịch sử đặc biệt sau quá trình sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới.

Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

9 tháng đầu năm - Vững vị thế “đầu tàu” kinh tế phía bắc

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh rằng Hải Phòng đã mạnh mẽ vượt qua những thách thức, tiếp tục khẳng định được vai trò đầu tàu kinh tế ở phía Bắc. Những số liệu ấn tượng trong 9 tháng đầu năm là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực này:

- Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao: GRDP tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước

- Thu ngân sách tăng trên 30,6% so với cùng kỳ

- Thu hút đầu tư trong nước là một điểm sáng nổi bật.

Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch đều có bước phát triển tích cực, cùng với đó là việc tập trung đầu tư vào hạ tầng chiến lược. Những thành tích này là kết quả của sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam Thành phố, cùng các Ban, Sở, ngành, địa phương, từng cán bộ, đảng viên và người lao động, như lời ghi nhận và biểu dương của Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hải phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ TP. Hài Phòng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đầy thách thức cho những tháng cuối năm và cả giai đoạn 2025 - 2030.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,35%

Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải phòng Lê Tiến Châu kêu gọi toàn thành phố huy động tối đa các nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt bằng được mục tiêu tăng trưởng 12,35% trong năm 2025. Mặc dù khối lượng công việc là rất lớn, nhưng vẫn phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm để tạo đà vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao của giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, toàn thể cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, từng cán bộ, đảng viên cần phải đồng lòng, đồng hành và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn, và bứt phá thành công trong quý IV nhằm hoàn thành và vượt mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng chính quyền "kiến tạo phát triển địa phương"

Một trong những yêu cầu cốt lõi được Bí thư Thành ủy đặt ra là tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, tập trung chuyển đổi vai trò của cấp xã. Cấp xã không chỉ được xem là “cấp hành chính sự vụ” đơn thuần, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, mà phải trở thành cấp “kiến tạo phát triển địa phương”. Điều này đòi hỏi chính quyền cấp cơ sở phải chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho cả người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải phòng Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Tầm nhìn chiến lược: Thành phố Cảng hiện đại

Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ Nhất không chỉ là nơi tổng kết, đánh giá mà còn là nơi vạch ra tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu “Thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước” không phải là khẩu hiệu suông mà là kết tinh của những hành động cụ thể và quyết liệt. Qua đó, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm bứt phá.

Hải Phòng đang đứng trước cơ hội vàng để chuyển mình mạnh mẽ, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và nguồn lực con người để tạo nên một cú hích phát triển không chỉ cho riêng thành phố mà còn cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Huy Nam