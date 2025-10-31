Quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng

Với chủ đề “Phiêu trọn beat – Sống trọn best”, 6 đêm nhạc liên tiếp trong khuôn khổ Bcons Bestival 2025 hứa hẹn khuấy động không khí cuối năm bằng những màn trình diễn tuyệt vời.

Tại đây khán giả sẽ được hòa mình vào hành trình âm nhạc đa sắc, nơi Isaac, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD, Double2T, Lamoon, CoolKidxYoung Ban... cùng hàng loạt nghệ sĩ khách mời khác mang đến các bản hit đậm bản sắc riêng từ pop ngọt ngào, rap cá tính cho đến EDM sôi động.

Dàn ca sĩ nổi tiếng cùng quy tụ tại khu đô thị mặt tiền Thống Nhất, TP.HCM

Trong mỗi đêm nhạc tại Bcons Bestival, khán giả không chỉ “nghe” mà còn được “cảm” từng nhịp beat trong không gian âm thanh, ánh sáng với sự đầu tư công phu. Hệ thống sân khấu ngoài trời quy mô lớn, công nghệ trình diễn hiện đại cùng thiết kế chủ đề đặc biệt cho từng đêm đủ sức ghi dấu ấn mạnh mẽ, bùng nổ mọi cung bậc cảm xúc cho những ai tham dự.

Một điểm nổi bật khác của Bcons Bestival 2025 là sự kiện được tổ chức trong lòng khu đô thị kiểu mẫu Bcons City. Nơi đây nằm ngay mặt tiền đường Thống Nhất lộ giới 32m với 6 làn xe rộng rãi, kết nối trực tiếp với quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, Bến xe Miền Đông mới, ga Metro Suối Tiên và Đại học Quốc gia TP.HCM, chỉ cách trung tâm Quận 1 khoảng 30 phút... rất thuận tiện để di chuyển.

Bcons Bestival 2025 cũng được xem là "phát pháo" mở màn cho tuần lễ khai trương trung tâm thương mại Bcons City Mall, biểu tượng phồn hoa mới của phường Đông Hoà, TP.HCM.

Bcons City Mall – “trái tim” thương mại và giải trí mới phía đông thành phố

Tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City, Bcons City Mall được quy hoạch để trở thành điểm hẹn mua sắm, ẩm thực, giải trí cho nhiều lứa tuổi, đặc biệt là gia đình và giới trẻ.

Sở hữu tổng diện tích 10.000m² trải rộng trên 3 tầng lầu, Bcons City Mall hội tụ hơn 20 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center... góp phần nâng tầm chất lượng sống, đa dạng hoá trải nghiệm cho người dân phường Đông Hòa nói riêng và khu đông TP.HCM nói chung.

Bcons City Mall quy tụ 20 thương hiệu nổi tiếng. Ảnh phối cảnh

Nhờ vị trí kết nối thuận tiện với Làng Đại học Quốc gia và các trục giao thông huyết mạch, khách hàng có thể dễ dàng di chuyển, đảm bảo hành trình tận hưởng tại Bcons City Mall mọi lúc mọi nơi.

Mang giá trị hơn cả một trung tâm thương mại mới, Bcons City Mall cộng hưởng cùng chuỗi tiện ích xung quanh hướng đến mục tiêu hình thành cộng đồng năng động, sầm uất và đáng sống, nhất là khi phân khu nhà phố Bcons Uni Valley chính thức đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Bcons City Mall dự kiến sẽ được chính thức khai trương vào đầu tháng 11/2025. Sự kết hợp giữa không gian thương mại – giải trí hiện đại cùng nhà phố có thể vừa ở vừa kinh doanh tạo nên một chuỗi giá trị nhân đôi, vừa thúc đẩy nhịp sống sôi động vừa nâng tầm giá trị cho khu vực phường Đông Hòa.

Bcons Uni Valley có sổ đỏ lâu dài, sẵn sàng bàn giao

Là phân khu nhà phố thương mại cao cấp nằm trong khu đô thị Bcons City, Bcons Uni Valley thừa hưởng trọn vẹn 135 tiện ích hiện đại như khu nghỉ dưỡng, BBQ ngoài trời, phố đi bộ, rạp chiếu phim, phòng gym – yoga cao cấp, lounge sang trọng, quảng trường ánh sáng, hồ bơi ngoài trời... cùng tiềm năng cạnh tranh từ vị trí đắc địa, kết nối chiến lược, đặc biệt là nguồn khách dồi dào sẵn có.

Theo đại diện xhủ đầu tư, Bcons Uni Valley có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo, sẵn sàng bàn giao để nhà đầu tư sớm khai thác sinh lời. Sản phẩm có giá bán chỉ từ 7,7 tỷ đồng/căn cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Bcons Bestival 2025 không chỉ là dấu ấn văn hóa giải trí mà còn là bước khởi đầu mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới của khu đô thị Bcons City, điểm đến hội tụ giá trị, định hình cho chuẩn mực sống đầy hứng khởi nơi phía Đông TP.HCM.

Phương Dung