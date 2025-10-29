Mới đây, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM đầu tư khoảng 2.950 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn dài khoảng 2,5km chạy dọc bờ Tây sông Sài Gòn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận 1.

Tuyến đường này lâu nay được xem là trục giao thông huyết mạch nối trung tâm với các quận phía Nam. Tuy nhiên, với mặt cắt hiện hữu chỉ 8-14m, tuyến đường thường xuyên quá tải, trong khi theo quy hoạch, mặt cắt dự kiến lên tới 30-40m.

Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, cảnh ùn tắc luôn xảy ra khi lượng phương tiện vượt công suất thiết kế.

Mặt đường nhỏ hẹp và vỉa hè xuống cấp, đường Nguyễn Tất Thành từ lâu đã trở thành điểm nghẽn giao thông ở khu vực trung tâm.

Sau khi được mở rộng, đoạn đường sẽ có quy mô 6-8 làn xe.

Giải pháp kỹ thuật đồng bộ được đưa ra là kết hợp xây dựng hầm chui Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe, nhằm hóa giải "nút thắt cổ chai" và tăng cường khả năng thông hành cho trục đường cửa ngõ.

Việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành gắn liền với quá trình chuyển đổi khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Dự án bao gồm việc xây dựng mới cầu Tân Thuận 1. Cây cầu được xây dựng từ năm 1905, có tuổi đời 120 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn đáp ứng được khả năng chịu tải của hệ thống giao thông hiện đại.

Theo quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, khu vực ven sông Sài Gòn được định hướng là trục cảnh quan đô thị chủ đạo. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành tuyến cảnh quan ven sông, chia sẻ lưu lượng với các trục Bắc – Nam và tạo không gian mở để người dân dễ tiếp cận bờ sông.

Song song với việc mở rộng đường, khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sau khi di dời sẽ được chuyển đổi thành cảng hành khách quốc tế và công viên công cộng đa chức năng, tạo nên không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và du lịch.