Do ảnh hưởng của mưa lớn, Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) tạm dừng đón khách từ ngày 9/11.

Sáng 9/11, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Khu du lịch (KDL) sinh thái Tràng An cho biết, thời tiết mưa lớn gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của du khách nên KDL tạm dừng hoạt động từ ngày 9/11 cho đến khi có thông báo mới.

KDL sinh thái Tràng An tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi thời tiết. Ảnh: Tràng An

Quyết định tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người chèo đò trong điều kiện thời tiết mưa lớn, gió mạnh khi lưu thông trên sông.

Trước đó, vào cuối tháng 8 và tháng 9/2026, mưa lớn liên tục làm mực nước sông Sào Khê dâng cao, KDL sinh thái Tràng An cũng đã phải tạm dừng hoạt động nhiều lần để đảm bảo an toàn.

Tại Ninh Bình, từ rạng sáng nay đã xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm sâu xuống 20 độ C, gió Tây Bắc thổi mạnh với tốc độ 4m/s.