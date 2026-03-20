Bến Lức nổi lên như một điểm tăng trưởng đáng chú ý ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh, công nghiệp - logistics mở rộng, dân cư dịch chuyển rõ nét hơn và mức độ quan tâm bất động sản gia tăng.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh đó vẫn tồn tại một thực trạng: khu Tây tạo ra việc làm, thu nhập và nhu cầu ở thực, nhưng phần chi tiêu cho mua sắm, giải trí và trải nghiệm chất lượng cao vẫn chưa thực sự ở lại địa phương.

Nhiều người chọn khu Tây để ở, làm việc và tích lũy tài sản. Nhưng khi cần một nơi để đi chơi cuối tuần, gặp gỡ bạn bè hay đưa gia đình đi dạo, lựa chọn quen thuộc vẫn là TP.HCM. Thu nhập được tạo ra tại chỗ, nhưng sức mua giá trị cao vẫn chảy về các cực đô thị lớn hơn.

Động lực tăng trưởng đã hình thành

Sức mua tương lai của khu Tây không đến từ kỳ vọng, mà dựa trên nền tảng kinh tế đang hình thành rõ rệt.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam, khu vực Long An cũ hiện có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích gần 3.800 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 85,8%. Hệ thống logistics cũng phát triển với mạng lưới đường thủy nội địa dài hơn 2.500 km và Cảng Quốc tế Long An có thể tiếp nhận tàu 30.000-50.000 DWT.

Những cấu phần này cho thấy khu vực Long An cũ không còn là khu vực “ăn theo” TP.HCM, mà đang trực tiếp tạo ra việc làm, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng mới.

Riêng Bến Lức, vai trò ngày càng rõ khi vừa hưởng lợi từ công nghiệp, vừa là cửa ngõ đón dòng dịch chuyển dân cư và thương mại từ TP.HCM ra phía Tây.

Bài toán chất lượng sống khi đô thị hoá

Ở nhiều khu vực phát triển nhanh, giai đoạn đầu thường được dẫn dắt bởi hạ tầng, công nghiệp và nhu cầu nhà ở. Nhưng khi quy mô dân cư và thu nhập đạt ngưỡng, thước đo phát triển bắt đầu chuyển sang chất lượng sống.

Một địa phương có thể tăng trưởng mạnh về sản xuất và bất động sản, nhưng nếu thiếu trung tâm mua sắm, giải trí, không gian cộng đồng và điểm đến cuối tuần, phần chi tiêu giá trị cao vẫn sẽ chảy sang nơi khác.

Vấn đề của khu Tây lúc này không còn là có tăng trưởng hay không, mà là giữ tăng trưởng ấy ở lại bằng hạ tầng tiêu dùng, trải nghiệm và những điểm đến đủ sức kéo dài thời gian lưu trú của cư dân.

Bài toán này càng rõ khi hạ tầng liên vùng bước vào giai đoạn tăng tốc. Bến Lức không chỉ là cửa ngõ theo nghĩa địa lý, mà còn có cơ hội trở thành điểm giao thoa của các dòng hàng hóa, dân cư và thương mại. Đây là giai đoạn khu vực cần chuyển từ “nơi ở” sang “nơi sống”.

Khi thị trường cần một “lõi sống” mới

Khoảng trống này thể hiện rõ ở góc độ thương mại. Theo Savills, tổng nguồn cung bán lẻ tại TP.HCM trong quý I/2025 đạt khoảng 1,6 triệu m² sàn với tỷ lệ lấp đầy lên tới 94%, cho thấy nhu cầu lớn đối với các tổ hợp mua sắm, dịch vụ và giải trí hiện đại.

Trong bối cảnh đó, các mô hình đô thị thương mại tích hợp dần trở thành một hạ tầng sống mới, giúp hoàn thiện phần còn thiếu của quá trình đô thị hóa.

Thanh Phú Centre Point được định hướng như một tâm điểm giao thương mới của khu Tây. Dự án gồm Mega Mall, Flagship Mall, Strip Mall, công viên trung tâm, hồ sinh thái và không gian sự kiện sức chứa tới 10.000 người.

Với cấu trúc này, dự án hướng tới hình thành một điểm đến có khả năng hút dòng người, giữ nhịp tiêu dùng và kích hoạt các hoạt động thương mại, dịch vụ, giải trí ngay tại chỗ. Nếu hạ tầng tạo ra kết nối, thì những cấu phần này là nền tảng để hình thành một trung tâm sống mới.

Lợi thế của dự án còn nằm ở vị trí kết nối các trục giao thông lớn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, DT830C, Vành đai 3 và Vành đai 4. Khi hạ tầng liên vùng tiếp tục hoàn thiện, một điểm đến nằm tại nút giao của nhiều dòng dân cư và thương mại sẽ có điều kiện trở thành tâm điểm nhịp sống mới của khu vực.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của khu Tây TP.HCM không chỉ là bất động sản tăng trưởng ra sao, mà là khả năng giữ lại dòng tiền, sức mua và thời gian của chính cư dân. Trong giai đoạn mới, những dự án có thể hoàn thiện “lõi sống” sẽ là mảnh ghép quan trọng để khu Tây chuyển từ tăng trưởng nhanh sang phát triển thực chất.

