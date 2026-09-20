MC Diễm Quỳnh

MC Diễm Quỳnh (Đặng Thị Diễm Quỳnh) sinh năm 1972. Cô học chuyên Văn tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Về nước, cô không chọn con đường ngoại giao mà gắn bó với vai trò MC.

Sau khi trở thành MC, Diễm Quỳnh được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt nhẹ nhàng, thông minh và giọng nói ngọt ngào. Cùng với MC Anh Tuấn, cặp đôi vàng của VTV khi cùng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với giới trẻ đầu những năm 2000 như Tạp Chí MTV, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông, Trò chơi âm nhạc...

Diễm Quỳnh khá kín tiếng về đời tư. Cô kết hôn với một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi và có 2 con gái.