Trên trang cá nhân, MC Diễm Quỳnh chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới ý nghĩa.

Khi nữ MC đang tất bật chuẩn bị cho chương trình Countdown dịp cuối năm, cả ê-kíp đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho chị.

MC Diễm Quỳnh được các đồng nghiệp bất ngờ mừng sinh nhật.

Ca sĩ Đức Phúc di chuyển về hậu đài dẫn Diễm Quỳnh lên sân khấu, trong khi MC Anh Tuấn cùng các cộng sự chuẩn bị sẵn bánh kem, hoa dành tặng nữ MC.

Diễm Quỳnh thổi nến, biểu cảm bất ngờ nhưng hạnh phúc trong tiếng hát vang ca khúc Happy Birthday của tập thể.

Clip MC Diễm Quỳnh được đồng nghiệp mừng sinh nhật

"Sinh nhật ở trường quay mới, có cả ê-kíp gồm vũ đoàn, ca sĩ và bộ phận âm thanh, ánh sáng tưng bừng. Cảm ơn mọi người đã dàn dựng tiết mục mừng sinh nhật mình", MC Diễm Quỳnh chia sẻ.

Diễm Quỳnh đón tuổi mới bên đồng nghiệp.

Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như: NSND Lan Hương, NSND Thanh Lam, MC Thảo Vân, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nhà thiết kế Đức Hùng... gửi những lời chúc ý nghĩa dành tặng Diễm Quỳnh.

MC Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Trong 3 thập kỷ làm truyền hình, chị gây ấn tượng nhờ lối dẫn nhẹ nhàng, thông minh và giọng nói ngọt ngào.

Từ năm 2017, chị đảm nhận vai trò Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6). Hiện nữ nhà báo công tác tại Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời gian qua, Diễm Quỳnh đứng sau nhiều chương trình văn hóa - giải trí trên sóng VTV. Trong đó, show Điểm hẹn tài năng - sân chơi trẻ trung, hiện đại, đậm chất nghệ thuật nhưng cũng mang nhiều màu sắc giải trí tạo nhiều dấu ấn gần đây.

Hiện dù đã lui về hậu trường, hiếm khi trực tiếp lên sóng VTV nhưng MC Diễm Quỳnh vẫn được khán giả quan tâm, yêu thích.

Diễm Quỳnh lạc quan, tích cực ở tuổi 53.

Trên mạng xã hội, chị thường xuyên cập nhật hình ảnh, cuộc sống đời thường để chia sẻ với bạn bè, khán giả. Nữ MC mang đến lối sống tích cực, năng lượng lạc quan qua mỗi bài viết chia sẻ. Tinh thần trẻ trung và sự an nhiên cũng là điều Diễm Quỳnh hướng đến ở tuổi 53.

MC, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh sinh năm 1972, từng học chuyên Văn trường Hà Nội - Amsterdam. Chị có thời gian đi du học Trung Quốc, thành thạo tiếng Anh, Trung, Nga và hoàn thành xuất sắc thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997.

Tên tuổi chị gắn liền với nhiều thế hệ khán giả qua những chương trình như Tạp chí MTV, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông, Trò chơi âm nhạc, Giai điệu tự hào…

Ảnh, clip: FBNV