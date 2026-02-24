Không khí đón xuân lan tỏa khắp các phòng ban của VTV khi đồng nghiệp tề tựu đông đủ, cùng nhau lì xì, thưởng thức bánh kẹo, hạt hướng dương và buffet dưa hấu đỏ theo đúng truyền thống ngày đầu năm. Tiếng cười rộn vang trong các văn phòng, tạo nên bầu không khí xuân tràn ngập sức sống.

MC Đoàn Minh Hằng bên các đồng nghiệp.

MC Đoàn Minh Hằng bày tỏ điều tuyệt vời nhất của năm mới chính là mỗi người lại được trao quyền hy vọng vào một năm cống hiến nhiều hơn, làm việc sâu hơn và đi xa hơn. Nữ MC nhấn mạnh năm mới không hứa hẹn mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng trao thêm cho mỗi người cơ hội tiếp tục tiến bước với tinh thần mạnh mẽ hơn. Nhân dịp khai xuân Bính Ngọ, cô gửi lời chúc đến tất cả mọi người được bền sức, vững vàng và thênh thang vạn dặm trong năm con ngựa.

BTV Thu Hà hào hứng khi mô tả ngày khai xuân của mình vô cùng rực rỡ, thể hiện tâm trạng phấn khởi trước thềm một năm làm việc mới đầy triển vọng.

BTV Thu Hà.

BTV Diễm Quỳnh chọn cách khai xuân thật nhẹ nhàng và ý nghĩa. Nữ BTV chia sẻ ngày đi làm đầu năm của cô ngập tràn tiếng cười và cầu chúc năm Bính Ngọ thật rộn ràng, mọi điều đều hanh thông tốt đẹp.

MC Diễm Quỳnh, Anh Tuấn và Hồng Hà ngày đầu năm mới.

Đặc biệt là những chia sẻ đầy dí dỏm và hài hước của MC Hoàng Trang. Cô vui vẻ đề xuất mỗi năm nên có đến 3 ngày tết Nguyên đán hoặc ít nhất là 2 mùa xuân vì cô quá yêu Tết và yêu cơ quan.

MC Hoàng Trang bên các đồng nghiệp.

Văn phòng làm việc ở VTV được trang trí rực rỡ sắc xuân, từ hoa mai vàng, câu đối đỏ đến những bông hoa giấy lung linh. Nụ cười tươi trên gương mặt mỗi người phản ánh tinh thần hứng khởi và sẵn sàng bước vào một năm làm việc mới đầy nhiệt huyết.

BTV Thúy Hằng chúc Tết độc giả VietNamNet:

Ảnh: FBNV, video: VTV