Twin Villa là loại hình sản phẩm của phân khu The Fullton Edition, mang đến lời giải hoàn hảo cho chuẩn sống cân bằng. Dòng sản phẩm biệt thự song lập này là bản hòa ca của kiến trúc độc đáo, quy hoạch thông minh và hệ tiện ích liền mạch độc bản, từ đó nâng tầm chất sống riêng tư hoà quyện với tổng thể.

Dòng sản phẩm Twin Villa thuộc phân khu The Fullton Edition - dự án thấp tầng khép kín hạng sang, do Chủ đầu tư CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) phát triển tại phía Bắc. Ảnh phối cảnh: CapitaLand

Nghệ thuật sống giao hòa giữa riêng và chung

Được xây dựng dựa trên mô hình dự án khép kín (compound), Twin Villa được bao bọc trong một quần thể đề cao yếu tố riêng tư và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bước qua cổng chào phân khu The Fullton Edition là lớp an ninh nghiêm ngặt, tiếp tới cửa chính căn biệt thự được trang bị loại khoá vân tay thông minh, và đặc biệt có an ninh khu vực 24/7. Hệ thống bảo mật đa lớp tại đây như một “tấm lá chắn”, đưa chủ nhân tiến vào thế giới đặc quyền và an tâm sống trọn khoảnh khắc.

Điểm nhấn kế tiếp của Twin Villa nằm ở cấu trúc thiết kế đối xứng tinh tế, vách ngăn phân tách không gian sân vườn, và sinh hoạt riêng biệt, đảm bảo tính riêng tư cho từng gia chủ. Với diện tích 180m², mặt tiền rộng rãi 12m, cùng ba mặt thoáng, Twin Villa mở ra một bố cục khoáng đạt, đón nắng gió vào từng ngóc ngách của không gian sống. Bao quanh tư gia là khoảng vườn trải dài từ khu vực sân trước, sau và bên hông, như lá phổi xanh nuôi dưỡng nhịp sống an yên, và mở rộng tầm nhìn mát mắt mỗi ngày. Đặc biệt, hai chỗ đậu xe được bố trí ngay trong khuôn viên nhà, mang đến sự thuận tiện trong di chuyển và che chở an toàn trước mọi tác động thời tiết.

Twin Villa mở rộng biên độ sống với thiết kế đối xứng linh hoạt, vừa gìn giữ khoảng trời riêng tư, vừa kết nối thế hệ trong cùng một tổ ấm. Ảnh phối cảnh: CapitaLand

Bên trong căn biệt thự, không gian chung - riêng sắp xếp hài hòa, đáp ứng mọi công năng cho cả gia đình. Điểm chạm kết nối đầu tiên chính là sự liền mạch giữa hai khu vực phòng khách và phòng ăn - trung tâm của tổ ấm.

Từ không gian chung, hành trình sống tiếp tục mở ra “khoảng trời riêng” cho từng thành viên với 5 phòng ngủ, và 2 phòng đa năng linh hoạt. Gia chủ cũng có thể tùy biến, chuyển đổi một phần không gian phòng nghỉ thành nơi làm việc, thư phòng hay phòng giải trí, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Phiên bản The Grand Mansion - Nâng tầm chất sống tinh anh

Không dừng lại ở chuẩn mực tinh hoa, gia chủ tại The Fullton Edition còn có thể nâng tầm chất sống tinh anh với phiên bản The Grand Mansion, loại hình sản phẩm 2 căn biệt thự song lập kết nối hoà làm một tổng thể. Với diện tích nhân đôi lên tới 360m2, mặt tiền bề thế 24m, 4 mặt thoáng và 2 khoảng thông tầng, nơi đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình đa thế hệ.

Sự kết nối còn tiếp tục mở rộng qua các tiện ích nội khu như công viên trung tâm 2ha, hay Clubhouse The Fullhaus, công trình biểu tượng hiện diện đầy kiêu hãnh và hội tụ thế hệ mở lối cho một chuẩn sống vẹn tròn. Tại đây, cư dân The Fullton Edition dễ dàng gặp gỡ, kết bạn, và sẻ chia gu thẩm mỹ hay giá trị sống tinh hoa.

Vườn Mây cùng chòi BBQ mở ra không gian sum vầy cho những bữa tiệc ấm cúng hay những cuộc trò chuyện thân mật. Ảnh Ảnh phối cảnh: CapitaLand

Tựa như một bản hoà ca, mỗi căn biệt thự Twin Villa vừa cân đối giữa thẩm mỹ và giá trị công năng, vừa lưu giữ tinh thần cộng hưởng của cái riêng và chung. Nơi đây là một môi trường sống tôn vinh bản sắc cá nhân, hoà quyện với cộng đồng văn minh và sáng tạo, chỉ dành cho những tâm hồn thấu cảm và trân trọng sự cân bằng.

The Fullton Edition là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Hà Nội, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha. Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

(Nguồn: CapitaLand Development Việt Nam)