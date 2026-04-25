Cục Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trong văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty Điện lực, Cục Điện lực nêu rõ, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60/2025/TT-BCT (ngày 2/12/2025) về thực hiện giá bán điện, chưa áp dụng ngay khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963.

Các khung giờ này chỉ được triển khai khi điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Ảnh: Hoàng Giám

Cục Điện lực cho biết, Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963/QĐ-BCT trong mùa khô năm 2026.

Như vậy, có thể hiểu, Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, tuy nhiên các khung giờ này chưa được áp dụng ngay trong thực tế. Việc triển khai chỉ được thực hiện khi có lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất theo quy định.

Theo đó, để công tác triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia được đồng bộ và hiệu quả, Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, công ty Điện lực các tỉnh, thành phố thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức ba giá) để chủ động trong việc sử dụng điện.

Bên cạnh đó, chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định.

Tại Quyết định số 963 vừa được ban hành, Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.