Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục vượt 1 tỷ kWh/ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Giám

Quyết định nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15/12 hàng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, EVN báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh các khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp với EVN cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, trước ngày 15/12 hàng năm, hoặc khi xét thấy có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, NSMO báo cáo Bộ Công Thương về đề xuất điều chỉnh quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia cho phù hợp.