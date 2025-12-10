Chương trình khuyến mại tháng 12 diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2025, với mức khuyến mại 100% thuế trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm đến 75 triệu đồng cho khách hàng mua Veloz Cross và 69,3 triệu đồng khi mua Avanza Premio.

Khách mua Veloz Cross trong tháng 12 được giảm ngay tới 75 triệu đồng

Song song với khoản ưu đãi hàng chục triệu đồng, Toyota cũng linh hoạt trong chính sách bán hàng khi thiết kế các gói vay phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Theo đó, khách mua trả góp bộ đôi MPV được hưởng lãi suất thấp chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, tương đương số tiền trả góp mỗi tháng chỉ từ 4.6 triệu đồng/ tháng - mức khá thấp trong bối cảnh lãi suất ngân hàng biến động liên tục.

Trong khi đó, với đối tượng có nguồn thu nhập ổn định như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang); nhân sự thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; nhân viên các nhà cung cấp/ đối tác/ hệ thống đại lý của Toyota, hãng triển khai chương trình “Trả trước 0 đồng” với lãi suất từ 7,99%/năm cố định trong 2 năm. Khi áp dụng gói này, khách hàng chỉ cần trả góp từ 8,1 triệu đồng/tháng khi mua Veloz Cross.

Nhờ ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách tài chính đa dạng, Veloz Cross ghi nhận đà tăng trưởng ổn định trong quý III và hai tháng đầu quý IV. Khi sức mua thị trường tiếp tục khởi sắc và chất lượng sản phẩm được người dùng khẳng định, doanh số Veloz Cross được dự báo sẽ còn tăng tốt trong tháng cuối năm 2025.