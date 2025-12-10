Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được người Việt ưa chuộng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Thêm vào đó, giá bán ngày càng dễ tiếp cận và chính sách ưu đãi mạnh từ các hãng đã khiến phân khúc này trở thành lựa chọn nổi bật trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Bước sang tháng 12, giai đoạn cao điểm nhất trong năm, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận cuộc đua giảm giá mạnh ở nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, nhóm xe hybrid cũng không nằm ngoài làn sóng giảm giá.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, nhiều mẫu xe hybrid "ăn khách" lẫn những tân binh vừa gia nhập thị trường đã đồng loạt được hãng và đại lý áp dụng ưu đãi sâu nhằm kích cầu, tạo nên bức tranh sôi động chưa từng thấy trong phân khúc này.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid đang được các hãng giảm giá sâu trong tháng 12:

Loạt xe hybrid của Toyota được giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Trong tháng 12, hãng xe Nhật Bản Toyota tiếp tục đợt giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho hầu hết các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid trong dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Trong đó, mẫu sedan đầu bảng là Camry được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, cao gấp đôi so với các tháng trước.

Hai phiên bản Toyota Camry sử dụng động cơ hybrid đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 73 và 77 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Với giá niêm yết của 2 phiên bản sử dụng động cơ hybrid là Camry 2.5 HEV Mild và 2.5 HEV Top lần lượt là 1,46 và 1,53 tỷ đồng, ưu đãi trên tương đương với số tiền được giảm là 146 và 153 triệu đồng.

Ngoài Toyota Camry, hai mẫu SUV cỡ B/B+ bán chạy có phiên bản hybrid là Yaris Cross bản HV và Corolla Cross HV đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết lần lượt là 765 và 905 triệu, ưu đãi trên tương đương với mức giảm tối đa 45,9 và 54,3 triệu đồng.

Honda giảm đến 100% lệ phí trước bạ cho loạt xe hybrid

Trong tháng 12, Honda Việt Nam cũng giảm giá sâu cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó có các phiên bản hybrid cao cấp.

Cụ thể, Honda Civic phiên bản e:HEV RS được giảm đến 100% phí trước bạ cùng một số quà tặng. Với giá bán 999 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với mức giảm khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình chỉ áp dụng với các mẫu Civic e:HEV RS có số VIN 2024.

Mức giảm 50% lệ phí trước bạ cũng được áp dụng cho Honda HR-V e:HEV RS trong tháng 12, tương đương ưu đãi 43 triệu đồng. Tại Việt Nam, HR-V được Honda bán với 3 phiên bản, trong đó tùy chọn e:HEV RS có giá 869 triệu đồng. Mức ưu đãi trên giúp giá bán thực tế của HR-V e:HEV RS chỉ còn khoảng 826 triệu đồng.

Honda CR-V e:HEV được giảm giá khoảng 60 triệu đồng từ các đại lý. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe hybrid bán chạy của Honda là CR-V e:HEV RS dù không được ưu đãi chính hãng nhưng lại đang được các đại lý giảm giá sâu.

Quản lý bán hàng tại một đại lý ô tô Honda ở Hà Nội cho biết, CR-V e:HEV RS đang được giảm giá trực tiếp 60 triệu đồng cùng một số phụ kiện đi kèm. Tuy nhiên, ưu đãi trên chỉ dành cho xe sản xuất năm 2024 với số lượng không nhiều.

Với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng, khách hàng mua Honda CR-V bản hybrid e:HEV RS trong tháng 10 nếu chấp nhận "thiệt 1 đời xe" chỉ cần trả chưa tới 1,2 tỷ tiền mặt, đồng thời được tặng kèm nhiều phụ kiện.

Suzuki giảm 100% lệ phí trước bạ cho XL7 Hybrid

Mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của Suzuki Việt Nam là XL7 Hybrid (giá niêm yết 599 triệu đồng) tiếp tục được hưởng ưu đãi lớn từ hãng với mức giảm tới 100% lệ phí trước bạ, áp dụng đến hết tháng 12.

Cụ thể, khách hàng mua XL7 Hybrid đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế còn khoảng 540 triệu đồng. Đây được coi là đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay của mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này.

Suzuki XL7 được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu MPV lai SUV Suzuki XL7 Hybrid được làm mới vào tháng 8/2024, dựa trên nguyên mẫu XL7, nhưng được sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhẹ (mild-hybrid) giúp tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một trong số ít mẫu MPV cỡ nhỏ ứng dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam.

BYD Sealion 6 giảm 50% lệ phí trước bạ

Mẫu hybrid sạc ngoài (PHEV) BYD Sealion 6 ra mắt thị trường Việt Nam chưa lâu với hai phiên bản gồm Dynamic giá 839 triệu đồng và Premium giá 936 triệu đồng.

BYD Sealion 6 nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ C. Ảnh: BYD

Trong tháng 12, phiên bản Dynamic được giảm giá 50% phí trước bạ (tương đương 42 triệu đồng), cùng nhiều quà tặng hiện vật khác với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Phiên bản cao Premium không được hỗ trợ lệ phí trước bạ nhưng vẫn nhận được các phần quà tương tự bản Dynamic ở trên. Sau ưu đãi, chi phí lăn bánh của BYD Sealion 6 giảm đáng kể.

Mẫu xe Trung Quốc này cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C cùng nhiều cái tên bán chạy khác như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, KIA Sportage... Ngoài BYD Sealion 6, tại phân khúc này hiện có Jaecoo J7 cũng sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài và đang được giảm 60-80 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Hyundai Santa Fe Hybrid giảm cao nhất 120 triệu đồng

Santa Fe hiện là mẫu xe hiếm hoi của Hyundai sở hữu phiên bản động cơ hybrid. Tuỳ chọn này chỉ vừa được giới thiệu tới người dùng Việt vào tuần đầu của tháng 12 với giá 1,369 tỷ đồng, nhưng đã nhanh chóng được hưởng ưu đãi dịp cuối năm.

Dù vừa ra mắt, Santa Fe Hybrid vẫn hưởng ưu đãi tiền mặt đến 120 triệu. Ảnh: TC Motor

Cụ thể, ghi nhận tại nhiều đại lý cho thấy, phiên bản Santa Fe Hybrid đang nhận được mức giảm cao nhất 120 triệu, đưa giá bán về mức 1,249 tỷ đồng. Trong khi đó, các phiên bản thuần xăng thậm chí còn được giảm tới 180 triệu, đưa giá bán của mẫu xe gầm cao cỡ D ở khoảng 889 triệu - 1,189 tỷ đồng.

KIA Carnival Hybrid giảm đến 80 triệu đồng

Mẫu xe Hàn Quốc khác là KIA Carnival các phiên bản hybrid đang ghi nhận mức giảm thuộc nhóm cao nhất dải sản phẩm KIA tại Việt Nam. Đại diện THACO cho biết, trong tháng cuối năm, Carnival giảm giá từ 20-80 triệu đồng tùy biến thể và các tuỳ chọn, trong đó, biến thể hybrid Carnival 1.6T HEV có mức giảm cao nhất, lên đến 80 triệu đồng.

KIA Carnival là mẫu xe MPV cỡ lớn bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Ảnh: THACO

Hiện, biến thể hybrid này có 3 tùy chọn: Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S giá niêm yết 1,799 tỷ đồng; Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) giá niêm yết 1,809 tỷ đồng và Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (hàng ghế 2 VIP) niêm yết giá 1,879 tỷ đồng. Sau ưu đãi, giá thực tế của phiên bản này còn từ 1,719-1,799 tỷ đồng.