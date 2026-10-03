Apple vừa bổ sung tính năng mới mang tên Phát hiện rủi ro mạo danh trên hệ điều hành iOS 27, giúp người dùng iPhone chủ động ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo tinh vi ngay trên thiết bị.

Các hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo hay mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp.

Những phương thức bảo mật truyền thống thường khó can thiệp khi nạn nhân bị thao túng tâm lý để tự chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Tính năng Phát hiện rủi ro mạo danh trên iOS 27 hoạt động như một lớp bảo vệ mặc định ở cấp hệ thống.

Lớp bảo vệ này sẽ cảnh báo người dùng và các ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, trước khi thông tin nhạy cảm hoặc tiền bạc bị chuyển đi.

Khác với các công cụ bảo mật can thiệp sâu vào dữ liệu cá nhân, tính năng mới của Apple vận hành dựa trên kiến trúc ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư.

Khi người dùng thực hiện các thao tác nhạy cảm trên ứng dụng được hỗ trợ như chuyển khoản ngân hàng, thanh toán giá trị lớn hoặc thay đổi thiết lập bảo mật quan trọng, ứng dụng có thể gửi yêu cầu iOS 27 đánh giá mức độ rủi ro.

Hệ thống sẽ phân tích thời gian tương tác, mô hình hành vi, ngữ cảnh và dữ liệu từ cảm biến ngay trên thiết bị để xác định xem người dùng có đang thao tác dưới sự thao túng của kẻ lừa đảo hay không. Quá trình đánh giá đưa ra 3 mức độ rủi ro:

Không xác định (Unknown): Không phát hiện dữ liệu bất thường hoặc người dùng thao tác theo thói quen quen thuộc.

Trung bình (Medium): Ghi nhận một số hoạt động bất thường nhỏ.

Cao (High): Phát hiện các dấu hiệu rõ ràng của hành vi bị can thiệp hoặc nghi vấn lừa đảo.

Apple khẳng định hệ thống không đọc hay phân tích nội dung trong Tin nhắn (Messages), Thư (Mail) hay Ảnh (Photos).

Ứng dụng chỉ nhận được kết quả điểm số rủi ro cuối cùng để kích hoạt các biện pháp phòng ngừa như: yêu cầu xác thực bổ sung, tạm hoãn giao dịch hoặc hiển thị cảnh báo khẩn cấp.

Do cơ chế hoạt động cần chia sẻ một số tín hiệu sự kiện giới hạn với nhà phát triển ứng dụng và máy chủ chẩn đoán hệ thống, Apple quyết định tắt mặc định tính năng này khi người dùng nâng cấp lên iOS 27. Người dùng phải tự kích hoạt thủ công trong phần cài đặt.

Các bước bật tính năng: Mở Cài đặt (Settings) trên iPhone. Chọn Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security). Cuộn xuống mục Phát hiện rủi ro mạo danh (Impersonation Risk Detection) và gạt thanh kích hoạt sang trạng thái Bật.

Apple cho biết sau khi bật, hệ thống có thể mất tối đa 24 giờ để kích hoạt đầy đủ các tín hiệu bảo vệ trên những ứng dụng tương thích.

Sau khi hoạt động, người dùng có thể vào lại mục này để kiểm tra Hoạt động gần đây (Recent Activity), giúp nắm rõ ứng dụng nào đã yêu cầu đánh giá rủi ro và hành vi nào đã kích hoạt cảnh báo.

(Theo Tom's Guide)