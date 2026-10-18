Giáo viên, nhà thiết kế đồ họa, lập trình viên... đang kiếm được cả chục nghìn USD từ các hợp đồng quảng cáo nhờ chia sẻ kiến thức nghề nghiệp trên LinkedIn.

Daniel Shapero, CEO LinkedIn, gọi xu hướng này là “workfluencer” - những người vừa duy trì công việc chính, vừa xây dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội bằng kinh nghiệm và chuyên môn của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, ông Shapero cho biết nhiều người lao động đang tận dụng LinkedIn để chia sẻ những gì họ học được trong công việc, phân tích diễn biến của ngành hoặc đưa ra lời khuyên giúp người khác làm việc hiệu quả hơn. Nhờ đó, họ không chỉ thu hút người theo dõi mà còn bắt đầu tạo ra nguồn thu nhập đáng kể.

“Những người vẫn làm công việc toàn thời gian đang bắt đầu nhận được các hợp đồng với nhãn hàng, giá trị từ hàng trăm đến hàng chục nghìn USD trong một số trường hợp”, ông nói.

Theo dữ liệu LinkedIn, số nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng tăng 60% so với năm 2024. Đáng chú ý, 83% trong số này vẫn duy trì công việc chính, thay vì chuyển hẳn sang sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Daniel Shapero, CEO LinkedIn. Ảnh: LinkedIn

Từ giáo viên đến chuyên gia tài chính đều có thể thành workfluencer

Theo LinkedIn, những người theo đuổi xu hướng này chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, giáo dục đại học và phát triển phần mềm.

Các chức danh phổ biến gồm giám đốc sáng tạo, giáo viên, biên tập viên, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia và biên tập video.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lại xuất hiện ở những lĩnh vực ít được chú ý hơn. Trong hai năm qua, số workfluencer hoạt động trong ngành an ninh máy tính và mạng tăng 128%. Các lĩnh vực phát triển phần mềm, thể thao và thị trường vốn lần lượt tăng 117%, 115% và 112%.

Nội dung của họ thường xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. Một chuyên gia tài chính có thể chia sẻ cách xây dựng mô hình phân tích, nhân viên bán hàng đưa ra kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, trong khi người làm truyền thông bình luận về những diễn biến mới của ngành.

Những công việc tưởng chừng ít hấp dẫn cũng có thể trở thành nội dung thu hút người xem. LinkedIn dẫn ví dụ một nhà nghiên cứu của Kraft Heinz thường đăng bài về công việc nếm thử thực phẩm đã qua ngày ghi trên nhãn.

Những câu chuyện hậu trường như vậy giúp công chúng hiểu rõ hơn về các nghề nghiệp vốn ít được biết đến.

Xu hướng này cũng không chỉ dành cho Gen Z. Dù nhân sự mới vào nghề chiếm 36% cộng đồng workfluencer, nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, ở mức 31%.

Ai cũng có thể trở thành một workfluencer. Ảnh tạo bởi ChatGPT.

Thị trường việc làm khó khăn thúc đẩy xu hướng kiếm thêm

Sự phát triển của workfluencer diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, đặc biệt với người trẻ mới tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm đầu vào hạn chế, trong khi việc tăng lương và thăng tiến ngày càng khó khăn, khiến nhiều người tìm cách mở rộng lựa chọn nghề nghiệp bên ngoài công việc chính.

Trong giai đoạn nhiều ngành nghề thay đổi nhanh chóng, những người có kinh nghiệm thực tế cũng trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Họ giúp cộng đồng hiểu các xu hướng mới, giải thích những biến động trong công việc và đưa ra lời khuyên có thể áp dụng trực tiếp.

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu cá nhân, sáng tạo nội dung còn mở ra một nguồn thu nhập bổ sung khi triển vọng kinh tế chưa chắc chắn.

“Khái niệm sự nghiệp đa nguồn thu đang trở nên phổ biến hơn, khi một người có công việc chính để kiếm sống nhưng đồng thời phát triển thêm những hoạt động khác”, ông Shapero nhận định.

Dữ liệu LinkedIn cho thấy tỷ lệ thành viên báo cáo có nhiều hơn một vị trí công việc đang duy trì cùng lúc đã tăng 26% so với năm 2019.

Chức danh “nhà sáng lập” cũng thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Với một số người, nguồn thu từ nội dung đủ lớn để họ từ bỏ công việc chính và trở thành nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

Không phải ai cũng muốn nghỉ việc để làm sáng tạo nội dung

Dù cơ hội kiếm tiền ngày càng rõ rệt, phần lớn workfluencer vẫn không có ý định từ bỏ công việc chính. Với họ, đăng bài là cách mở rộng sự nghiệp, thay vì thay thế hoàn toàn nguồn thu nhập hiện tại.

Ông Shapero cho rằng doanh nghiệp không nên xem việc nhân viên chia sẻ kiến thức trên LinkedIn là dấu hiệu cho thấy họ sắp nghỉ việc.

Ngược lại, những nội dung hữu ích có thể góp phần quảng bá thương hiệu, thể hiện năng lực đội ngũ và giúp công ty tiếp cận nhiều người hơn.

Hoạt động này cũng tạo cơ hội để nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên thông qua cách họ diễn đạt, tư duy chuyên môn và cá tính.

Một nhân viên thường xuyên chia sẻ góc nhìn sâu sắc về ngành có thể mang lại giá trị cho doanh nghiệp, thay vì bị xem là người đang tìm đường rời đi.

Sự nổi lên của workfluencer cho thấy ranh giới giữa công việc chuyên môn và sáng tạo nội dung đang dần thu hẹp.

Với nhiều người lao động, kinh nghiệm tích lũy mỗi ngày không chỉ phục vụ công việc hiện tại mà còn có thể trở thành tài sản để xây dựng uy tín, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tạo thêm nguồn thu nhập.

(Theo Fortune)