Công việc chủ yếu của ông Matsubara (56 tuổi) là dọn dẹp khu vực công cộng và bảo trì cơ bản trong một chung cư ở Tokyo.

Hiện tại, ông làm việc theo ca, 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần với mức thu nhập hàng tháng khoảng 100.000 Yên (17,9 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 350.000 Yên (62,7 triệu đồng).

Dù sở hữu tài sản lớn, song ông Matsubara vẫn làm lao công bán thời gian để tăng cường vận động, duy trì sức khỏe. Ảnh: Handout

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là thực chất ông Matsubara sở hữu tới 7 căn hộ cho thuê đồng thời nắm giữ cổ phiếu của nhiều công ty với mức thu nhập lên tới 30 triệu Yên (5,3 tỷ đồng) mỗi năm.

Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, từ nhỏ ông Matsubara đã phải học cách tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc ở nhà máy với mức lương khoảng 180.000 Yên (32,2 triệu đồng)/tháng.

Nhờ thắt chặt chi tiêu, chỉ sau một vài năm, ông tiết kiệm được 3 triệu Yên (538 triệu đồng) đầu tiên và dùng số tiền này mua một căn hộ studio để cho thuê.

"Thị trường bất động sản lúc đó đang chạm đáy. Tôi luôn cố gắng tìm cách tránh để nhà trống và trả nợ thế chấp sớm", ông Matsubara kể.

Theo thời gian, khối tài sản ông Matsubara sở hữu dần tăng lên, song người đàn ông này vẫn sống giản dị, tự nấu ăn, không mua quần áo mới, đi xe đạp và dùng điện thoại bình dân.

Ông cho biết bản thân nhận làm lao công ở chung cư không nhằm mục đích kiếm tiền mà để giữ thói quen vận động. "Tôi muốn có cảm giác thoải mái mỗi sáng sau khi thức dậy và dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng", ông nói.

Ông Matsubara mong muốn sống viên mãn, không cần phô trương sự giàu có. Sau gần 20 năm nỗ lực và làm việc không ngừng, ông có kế hoạch nghỉ hưu khi bước sang tuổi 60.

"Tôi chỉ mong mỗi ngày đều có việc để làm, giữ được sức khỏe và tự chủ trong suy nghĩ của mình”, ông Matsubara chia sẻ.

Chân dung "triệu phú tự thân" ở Nhật Bản nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến khen ngợi sự lý trí và khả năng quản lý tài sản của ông. Một số người cho rằng "dọn dẹp cũng là một cách chữa lành tinh thần và rèn luyện cơ thể".

"Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn", một độc giả viết.

Theo SCMP