Gợi lại phong cách chơi kiếm hiệp cổ điển, Kiếm Long 3D hướng đến cộng đồng game thủ từng gắn bó với Thiên Long 2007, đồng thời mang đến trải nghiệm trên cả PC và thiết bị di động.

Sức hút bền bỉ của dòng game kiếm hiệp cổ điển

Giữa thị trường game liên tục đổi mới về đồ họa và lối chơi, phong cách MMORPG kiếm hiệp cổ điển vẫn có cộng đồng người chơi riêng. Đón bắt nhu cầu này, Kiếm Long 3D ra mắt với định hướng kế thừa tinh thần Thiên Long 2007, tái hiện những trải nghiệm quen thuộc trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của những tựa game kiếm hiệp thế hệ trước nằm ở hành trình phát triển nhân vật kéo dài qua nhiều giai đoạn. Từ những cấp độ đầu tiên, người chơi từng bước luyện cấp, săn trang bị, chế tạo vật phẩm và tham gia các hoạt động trong game để hoàn thiện nhân vật.

Trong đó, yếu tố cộng đồng giữ vai trò quan trọng. Người chơi cần phối hợp cùng đồng đội để vượt phụ bản, tham gia hoạt động tập thể và cạnh tranh với những bang hội khác. Mỗi thành quả đạt được vì thế không chỉ là sự phát triển của nhân vật mà còn gắn với những mối quan hệ được hình thành trong game.

Đây cũng là lý do phong cách chơi kiếm hiệp thuần cổ vẫn có sức hút với những người từng gắn bó với dòng game này. Họ không chỉ tìm kiếm một trò chơi mới mà còn mong muốn được trải nghiệm lại cảm giác quen thuộc của một thời cùng bằng hữu rong ruổi giang hồ.

Kiếm Long 3D kế thừa tinh thần Thiên Long 2007

Hướng đến cộng đồng yêu thích game kiếm hiệp, Kiếm Long 3D được xây dựng dựa trên tinh thần Thiên Long 2007, tập trung vào hành trình luyện cấp, phát triển nhân vật, săn trang bị và tương tác cộng đồng.

Sản phẩm do Công ty TNHH CHN Gaming phát hành và vận hành, hỗ trợ Android, iOS và PC. Đáng chú ý, người chơi trên PC và Mobile có thể tham gia chung, tạo điều kiện để bạn bè tiếp tục đồng hành dù sử dụng thiết bị khác nhau.

Không chỉ tái hiện những nét quen thuộc của dòng game kiếm hiệp, Kiếm Long 3D còn mang đến hai lựa chọn trải nghiệm thông qua cụm máy chủ 2GVN và cụm máy chủ Thiện Nữ. Trong đó, cụm máy chủ 2GVN hướng đến phong cách thuần cổ, phù hợp với những game thủ mong muốn tìm lại cảm giác chơi game của thời kỳ Thiên Long 2007.

Cụm máy chủ 2GVN – trở lại phong cách chơi thuần cổ

Điểm nổi bật của cụm máy chủ 2GVN nằm ở định hướng duy trì nhịp độ phát triển nhân vật và cơ chế trải nghiệm quen thuộc. Máy chủ áp dụng EXP x1, giới hạn cấp độ 69 và bảo thạch tối đa cấp 3, tạo nên hành trình luyện cấp theo từng giai đoạn thay vì đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Hệ thống trang bị cũng là một phần đáng chú ý, với trang bị full bộ môn phái và trang bị chế nghề. Người chơi có thêm mục tiêu trong quá trình săn tìm, tích lũy và hoàn thiện nhân vật. Những hoạt động phát triển trang bị, giao dịch và phối hợp cùng cộng đồng góp phần tạo nên nét đặc trưng của lối chơi kiếm hiệp truyền thống.

Bên cạnh đó, Kiếm Long 3D sở hữu hệ thống 17 môn phái, mang đến nhiều lựa chọn về phong cách chiến đấu và hướng phát triển nhân vật. Mỗi môn phái có những đặc điểm riêng, tạo điều kiện để người chơi lựa chọn theo sở thích và phối hợp cùng đồng đội trong các hoạt động chung.

Với những thiết lập này, cụm máy chủ 2GVN hướng đến trải nghiệm đề cao quá trình cày cuốc, tích lũy và tương tác giữa người chơi – những yếu tố từng làm nên sức hấp dẫn của dòng game kiếm hiệp cổ điển.

Tìm lại hành trình cũ cùng Kiếm Long 3D

Bên cạnh cụm máy chủ 2GVN dành cho người yêu thích phong cách thuần cổ, cụm máy chủ Thiện Nữ mang đến một hướng trải nghiệm khác với hệ thống trang bị Yêu – Ma – Thần – Nhân – Quỷ cùng các hoạt động tương tác và cạnh tranh trong game.

Việc phát triển hai cụm máy chủ giúp Kiếm Long 3D mở rộng lựa chọn cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của những người muốn tìm lại cảm giác quen thuộc cũng như game thủ muốn khám phá thêm nội dung mới.

Với người từng gắn bó cùng Thiên Long 2007, Kiếm Long 3D mở ra cơ hội trở lại hành trình giang hồ qua những hoạt động luyện cấp, săn trang bị và đồng hành cùng bằng hữu. Với người chơi mới, sản phẩm mang đến một thế giới MMORPG có hệ thống môn phái, nhiều lựa chọn máy chủ và hoạt động cộng đồng.

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Lệ Thanh