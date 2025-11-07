Ngày 7/11, tại họp báo định kỳ hàng tháng, ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, cho biết Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 12/9, Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh C.A.T. (phường Rạch Giá).

Đoàn kiểm tra lấy 9 mẫu sản phẩm gửi đi kiểm nghiệm và tạm giữ hơn 21.000 sản phẩm (viên uống, bột sữa hạt...) trị giá gần 14 tỷ đồng để tiếp tục xác minh.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hộ kinh doanh C.A.T. đóng trên địa bàn. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh An Giang

Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh C.A.T. với 3 hành vi: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

“Hành vi liên quan hàng giả, Chi cục đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Hai hành vi vi phạm hành chính còn lại chuyển đến UBND tỉnh xem xét, xử lý”, ông Thơ thông tin.

Đại diện Chi cục QLTT tỉnh cũng cho hay, đối với hàng kém chất lượng, doanh nghiệp buộc phải thu hồi và tái chế; riêng hàng giả bị tiêu hủy theo quy định.