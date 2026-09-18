XEM CLIP: (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (biệt danh "Đức Cộng", SN 1981, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng “Đức Cộng” tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, Đức là đối tượng giang hồ lưu manh, côn đồ, cộm cán (có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ).

Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản Tiktok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây. Ngoài ra, đối tượng này còn có phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng” nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng… Cả 3 trang mạng xã hội của “Đức Cộng” đã thu hút trên 115.000 lượt theo dõi.

Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến họ tưởng rằng đó là đối tượng bản lĩnh, có “số má”, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài hoạt động trên không gian mạng, đối tượng "Đức Cộng" còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Căn cứ các thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan công an đã thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng có liên quan.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.