Khánh Hòa:

Ngày 5/9, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh tại phường Nha Trang 50 triệu đồng và buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas về hành vi Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sự việc bắt nguồn từ kiến nghị của chị L.T.T. gửi đến Hệ thống phản ánh tỉnh Khánh Hòa. Theo trình bày, qua quảng cáo của các blogger và KOL nổi tiếng tại Nha Trang, chị T. đã tin tưởng đến cửa hàng Sport Market ở khu phố Tây trên đường Trần Quang Khải, phường Nha Trang, để mua hai đôi giày Nike và Adidas, với giá 1,3 triệu đồng, nhằm gửi sang Nga tặng bạn trai.

Cửa hàng tại khu phố Tây phường Nha Trang bị khách hàng tố bán sản phẩm không chính hãng. Ảnh: X.N

Trong quá trình tư vấn và mua bán, nhân viên cửa hàng khẳng định chắc chắn rằng đây là sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, khi gửi hàng sang Nga, người nhận kiểm tra và phát hiện hai đôi giày này là hàng giả (fake/replica), không phải hàng chính hãng như đã cam kết.

Phản ánh sự việc, chị T. liên hệ lại cửa hàng để yêu cầu giải quyết nhưng bị từ chối vì không có hóa đơn và không nhận lại hàng.

Ngay sau đó, Sở Công Thương Khánh Hòa đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra thực tế tại cửa hàng.

Kết quả xác minh cho thấy, cửa hàng này đang kinh doanh giày gắn nhãn hiệu Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ 180 đôi giày giả mạo.