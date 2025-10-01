Gần 300 năm tuổi, đình Ông Voi ở Hội An (Đà Nẵng) nổi bật với hậu tẩm hai tầng, cặp tượng voi uy nghi trước sân và hiện còn lưu giữ 10 đạo sắc phong, trở thành điểm nhấn văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của cư dân phố cổ.
Đình Hội An, dân gian quen gọi là đình Ông Voi, được xây dựng từ thế kỷ 18. Không chỉ là điểm sinh hoạt cộng đồng, đây còn là không gian tín ngưỡng quan trọng của cư dân phố Hội.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, ngôi đình mang giá trị độc đáo cả về quy mô, kết cấu và nghệ thuật trang trí. Mặt bằng tổng thể gồm cổng, trụ biểu, tường rào, sân rộng phía trước với cặp tượng voi, tiền đường, sân giữa lát đá, nhà đông - nhà tây, chính điện và hậu tẩm.
Điểm nhấn đặc biệt là hậu tẩm hai tầng - nét kiến trúc duy nhất chỉ có ở đình Ông Voi, hiếm gặp tại các ngôi đình khác ở Hội An.
Hệ thống thờ tự bên trong cũng phong phú hơn nhiều đình làng khác. Đình thờ vị chủ thần Đại Càn cùng các thần bảo hộ sông nước, cầu mong bình an cho cư dân ngư nghiệp và buôn bán. Bên trong sân đình còn có một ngôi miếu ba gian thờ vị Thành Hoàng, Ba Bà, và các vị Ngũ Hành.
Đặc biệt, đình Ông Voi hiện còn lưu giữ 10 đạo sắc phong do các vua triều Nguyễn ban, trải dài từ năm Minh Mạng thứ 7 (1826) đến Khải Định thứ 9 (1926).
Ông Phạm Công Toàn, nhân viên quản lý di tích cho biết, tên gọi đình Ông Voi xuất phát từ cặp tượng voi quỳ phục đặt ở sân trước. Hai pho tượng có kích thước lớn, chạm khắc tinh xảo, khoác lễ phục với nhiều chi tiết trang trí.
Hình tượng voi không chỉ gây ấn tượng thị giác mà còn gắn liền với biểu tượng sức mạnh, trí tuệ trong văn hóa - tín ngưỡng dân gian. Trong Phật giáo, voi cũng là một biểu tượng của sức mạnh tâm thức, gắn với nhiều điển tích.
Trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1818, 1907, 1942, 1953, 1996 và 2007, đình Ông Voi vẫn giữ được giá trị nghệ thuật - kiến trúc riêng biệt.