Lễ ký kết tài trợ giải pháp thu chi hộ KienlongBank Pay cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa triển khai giải pháp KienlongPay - một giải pháp thu chi hộ, kiểm soát dòng tiền cho các tổ chức có lưu lượng giao dịch lớn để hỗ trợ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cho thân nhân và người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Đây được xem là giải pháp nhằm làm giảm thiểu tối đa sai sót và áp lực cho bộ máy nhân sự tại bệnh viện. Sau khi áp dụng KienlongBank Pay, thay vì phải mất nhiều thời gian đối soát ra vào các khoản viện phí hàng ngày nhân viên sẽ có nhiều thời gian hơn để làm các công việc chuyên môn khác.

Về phía gia đình bệnh nhân, tình trạng xếp hàng chờ thu viện phí cũng được giảm tải rõ rệt khi thân nhân, bệnh nhân có thể dễ dàng truy cập bất kỳ ứng dụng ngân hàng/ ví điện tử nào để thực hiện thanh toán, chủ động tra cứu thông tin viện phí và in hoá đơn.

Tương tự, với lĩnh vực giáo dục, Trường Đại học Cần Thơ (CUSC) mới đây cũng đã ký hợp tác chiến lược với KienlongBank. Theo đó, giải pháp KienlongBank Pay được tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý đào tạo toàn diện do nhà trường phát triển. Tất cả tạo nên một bộ máy vận hành tối ưu, nơi nhà trường có thể thực hiện mọi tác vụ từ: Lập danh sách thu, chi, gach nợ và theo dõi tình trạng đóng học phí hay chi trả học bổng một cách chính xác và tức thời.

Lễ ký kết tài trợ giải pháp thu chi hộ KienlongBank Pay cho Đại học Cần Thơ

Việc hợp tác của KienlongBank với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang và Trường Đại học Cần Thơ là minh chứng cho thấy KienlongBank Pay đang ngày càng khẳng định vị thế là một giải pháp thanh toán an toàn, tin cậy. Theo đại diện KienlongBank, giải pháp này đã được chứng thực qua sự lựa chọn hợp tác của nhiều đối tác lớn như Sepay, Casso, EDN, VIFO, PayME, HPay, PayX, Maple Bear, Trường Đại học Kiên Giang…

Thời đại công nghệ số hoá đang ngày càng mang tới sự thay đổi lớn, tái định nghĩa lại cách sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Hiểu rõ điều này, KienlongBank đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán có hàm lượng công nghệ cao và mang tính đột phá nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng; đồng thời cũng tập trung phát triển các kênh phân phối hiện đại như hệ thống ngân hàng số 24/7 X-Digi với nhiều tính năng nổi trội, mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng.

Đình Sơn