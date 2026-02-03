Bột Carrageenan nguyên liệu “gốc” trong chế biến thực phẩm

Carrageenan là một trong những nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thạch, kẹo dẻo, đồ uống và các sản phẩm chế biến thực phẩm khác. Đây được được xem là nguyên liệu gốc bởi đây là thành phần tham gia ngay từ giai đoạn đầu của quá trình chế biến, làm nền tảng để hình thành kết cấu sản phẩm.

Theo đại diện Rau câu Sơn Hải, bột Carrageenan của doanh nghiệp được phát triển theo hướng dễ sử dụng, khả năng tạo gel ổn định và phù hợp với nhiều công thức chế biến khác nhau.

Bột Carrageenan nguyên liệu quan trọng trong sản xuất kẹo, thạch

Ngay từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải đã lựa chọn hướng đi tập trung chính vào sản xuất bột Carrageenan nguyên liệu nền tảng trong ngành thạch và chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp xác định làm chủ nguyên liệu ngay từ đầu là yếu tố then chốt để tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Theo định hướng này, Rau câu Sơn Hải tập trung đầu tư vào năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và sự ổn định của nguyên liệu Carrageenan, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành thực phẩm.

Việc tập trung làm chủ nguyên liệu là cách Rau câu Sơn Hải nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất thực phẩm trong nước, với vai trò vừa là đơn vị trực tiếp sản xuất bột Carrageenan, vừa là nhà cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến khác, từ đó hoàn thiện hành trình sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến tiêu dùng cuối cùng.

Từ nguyên liệu đến sản phẩm thạch rau câu phục vụ người tiêu dùng

Sản phẩm bột Carrageenan của Sơn Hải hiện không chỉ được sử dụng trong các gian bếp gia đình hay cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, mà còn đóng vai trò là nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất ra Thạch rau câu Long Hải - một trong những doanh nghiệp hàng đầu về ngành thạch rau câu tại Việt Nam. Các sản phẩm thạch rau câu nổi tiếng không thể không nhắc tới như thạch Kimiko, thạch Long Hải Calci, thạch Natty Collagen, thạch kem tươi sữa chua,...

Song song với mảng nguyên liệu, Rau câu Sơn Hải cũng phát triển các dòng thạch rau câu như thạch Melisa, kẹo thạch Sohaku, kẹo rong biển Kakami…, nhằm phục vụ nhóm khách hàng gia đình và trẻ em. Đây là phân khúc đòi hỏi cao về độ an toàn, hương vị và trải nghiệm sử dụng.

Một số sản phẩm thạch rau câu của Sơn Hải. Ảnh: Rau câu Sơn Hải

Các sản phẩm kẹo thạch của Sơn Hải được định vị theo hướng dễ tiếp cận, hương vị hài hòa, phù hợp với nhiều độ tuổi. Thay vì chạy theo xu hướng bao bì cầu kỳ, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng bên trong sản phẩm, từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất.

Không theo đuổi chiến lược truyền thông ồn ào, Rau câu Sơn Hải lựa chọn hướng đi bền vững, tập trung xây dựng uy tín thông qua chất lượng sản phẩm và sự ổn định lâu dài. Việc phát triển song song cả nguyên liệu Carrageenan và sản phẩm thạch thành phẩm giúp doanh nghiệp từng bước hình thành một chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng phục vụ người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam Hotline mua hàng: 0259 3670 688 Fax: 02593.670666 Website: https://raucausonhai.com.vn/

(Nguồn: Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải)