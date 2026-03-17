Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt của một doanh nghiệp mà còn là lời khẳng định cho tinh thần tự chủ chiến lược, góp phần đưa công nghiệp ô tô Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026), lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor đã diễn ra long trọng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế.

Đây được xem là "trái tim" mới của ngành công nghiệp ô tô miền Trung, hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hệ sinh thái sản xuất thông minh và cú hích công nghệ 4.0

Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor được đầu tư bài bản trên diện tích 6ha với tổng vốn hơn 900 tỷ đồng. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở mức độ tự động hóa vượt trội, nơi những cánh tay robot thế hệ mới thay thế các công đoạn thủ công, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho kết cấu thân xe.

Đặc biệt, xưởng sơn sở hữu hệ thống sơn nhúng tĩnh điện ED quy mô lớn, có khả năng xử lý những thân vỏ dài tới 12,5m - một tiêu chuẩn khắt khe giúp sản phẩm chống chịu tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, khẳng định việc khánh thành nhà máy đúng tiến độ là minh chứng cho năng lực thực thi quyết liệt của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tham vọng của Kim Long Motor không dừng lại ở việc lắp ráp.

Nhà máy này là một "mảnh ghép" trong hệ sinh thái khép kín bao gồm: Nhà máy Cơ khí Đột - Dập, Nhà máy sản xuất động cơ Yuchai, và Nhà máy sản xuất Pin xe điện.

Việc làm chủ các cụm chi tiết then chốt từ cabin, chassis đến động cơ và pin đã giúp Kim Long Motor nâng tỷ lệ nội địa hóa lên con số ấn tượng. Với công suất mục tiêu 20.000 xe/năm, doanh nghiệp không chỉ hướng tới thị trường nội địa mà còn đặt mục tiêu xuất khẩu, đưa thương hiệu ô tô Việt ghi danh trên bản đồ khu vực.

"Chúng tôi xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là kim chỉ nam. Kim Long Motor sẽ tiếp tục liên doanh, liên kết để phát triển các nhà máy phụ trợ như hộp số, kính, nhựa composite... hướng tới tỷ lệ nội địa hóa trên 90%, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Ánh nhấn mạnh.

"Trình làng" dàn xe thế hệ mới

Tâm điểm của sự kiện là lễ ra mắt các mẫu xe tải mang thương hiệu Kim Long, được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc địa hình và thói quen vận tải tại Việt Nam.

Dòng tải nhẹ Kiman9 (tải trọng 1.990kg - 2.490kg) gây ấn tượng mạnh với động cơ Yuchai đạt chuẩn Euro 5. Điểm cộng lớn của mẫu xe này là công nghệ xử lý khí thải DOC–DPF không cần dùng dung dịch ure, giúp chủ xe tối ưu chi phí vận hành và giảm thiểu phiền hà khi bảo trì.

Trong khi đó, mẫu xe van KimLong X9 lại là lời giải cho bài toán vận tải đô thị. Với khoang hàng lên tới 11,5m3 - dần đầu phân khúc - cùng cấu trúc khung gầm Full Monocoque vững chãi, X9 có tiềm năng trở thành "vua doanh số" trong lĩnh vực logistics cuối cùng (last-mile delivery).

Đặc biệt, đón đầu xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Kim Long Motor đã gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu xe van thuần điện GK48 EV. Với phạm vi di chuyển 305 km mỗi lần sạc đầy và khả năng sạc nhanh từ 20% lên 80% chỉ trong 35 phút, GK48 EV không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một giải pháp kinh tế xanh.

Sử dụng hệ thống pin từ những "gã khổng lồ" như BYD hay CATL, mẫu xe này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí năng lượng hiệu quả, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Chính phủ.

Từ mảnh đất Cố đô, những chiếc xe "Made in Vietnam" với tỷ lệ nội địa hóa hơn 80% bắt đầu lăn bánh, mang theo khát vọng về một Việt Nam hùng cường, tự chủ và bền vững. Kim Long Motor đang từng bước chứng minh rằng: khi có khát vọng và sự đầu tư bài bản, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ phức tạp nhất, tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Vinh