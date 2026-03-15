Bức tranh thị trường ô tô cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới được dự báo sẽ nóng trở lại với sự xuất hiện của hàng loạt xe sắp ra mắt, từ MPV bình dân, sedan thế hệ mới đến các dòng xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý sắp được ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian không xa:

Hyundai Stargazer 2026

Ngay đầu tháng 3, các đại lý Hyundai bắt đầu nhận đặt cọc cho Hyundai Stargazer mới, cho thấy thời điểm ra mắt chính thức của mẫu MPV này tại Việt Nam đã cận kề.

Dù chỉ là bản facelift, Stargazer có sự khác biệt khá lớn về cả ngoại hình lẫn trang bị an toàn.

Hình ảnh Hyundai Stargazer mới chạy trên đường được chia sẻ nhiều trong những ngày qua.

Hyundai Stargazer 2026 sử dụng động cơ xăng Smartstream G1.5 dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước, tương tự bản cũ.

Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng, Hyundai Stargazer 2026 dự kiến sẽ được phân phối với 3 phiên bản, giá bán tạm tính trong khoảng 500-600 triệu đồng, gần tương đương bản hiện hành.

Mẫu xe cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Veloz Cross/Avanza, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid…

Volkswagen Teramont Pro

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, những chiếc Volkswagen Teramont Pro đầu tiên đã về đến Việt Nam và dự kiến ra mắt chính thức vào đầu tháng 4. Xe có 2 phiên bản với giá dự kiến là 2,799 tỷ và 2,888 tỷ đồng.

Khác với Volkswagen Teramont trước đây được nhập khẩu từ Mỹ, Teramont Pro được đưa về từ Trung Quốc giống "người anh em" Teramont X và Viloran.

Teramont Pro và Teramont Pro Max được nhập khẩu từ Trung Quốc, thay vì từ Mỹ như thế hệ trước. Ảnh: VW

Cả hai phiên bản dùng chung động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400Nm.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Teramont Pro thuộc phân khúc SUV cỡ lớn (full-size), cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado (giá 3,46 tỷ đồng), Hyundai Palisade (giá từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng) và Ford Explorer (2,099 tỷ đồng - đã dừng phân phối chính thức).

Bộ đôi Geely EX2 và EX5 hybrid

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 3 là sự xuất hiện của bộ đôi Geely EX2 và EX5 hybrid.

Geely EX2 được cho là sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 27/3 tới. Ảnh: Geely

Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ, sử dụng mô tơ điện cho công suất khoảng 214 mã lực, tương đương nhiều mẫu xe cỡ B.

Tại Việt Nam, Geely EX2 dự kiến được phân phối với hai phiên bản, giá bán dưới 600 triệu đồng. EX2 có các đối thủ chính là VinFast VF 5, VF 6, BYD Dolphin…

Trong khi đó, Geely EX5 EM-i được định vị cao hơn khi sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5 lít công suất 110 mã lực với mô tơ điện, cho tổng công suất khoảng 215 mã lực.

Geely EX5 EM-i là mẫu xe PHEV, sẽ gia nhập phân khúc C-SUV cùng nhiều đối thủ nặng ký. Ảnh: Geely

Geely EX5 EM-i có ba phiên bản với mức giá dự kiến từ 840 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Mẫu SUV điện cỡ C này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Atto 3 và VinFast VF 7.

Ngoài ra, với tầm giá khoảng 800-900 triệu đồng, EX5 còn đối đầu với các mẫu CUV xăng phổ biến như Mazda CX-5, Ford Territory, và Hyundai Tucson.

Omoda C5 hybrid

Phiên bản hybrid SUV cỡ B đến từ Trung Quốc - Omoda C5 SHS có thể được ra mắt cuối tháng 3.

Omoda C5 SHS dự kiến có 2 tuỳ chọn là C5 SHS-H (xe hybrid tự sạc HEV) và C5 SHS-P (xe hybrid sạc ngoài PHEV). Đây là sự bổ sung cho khách Việt bên cạnh bản thuần xăng C5 có mặt tại thị trường Việt Nam cách đây hơn 1 năm.

Omoda C5 SHS dự kiến ra mắt khách Việt vào 30/3 tới. Ảnh: Hoàng Hiệp

So với bản máy xăng, Omoda C5 SHS có một số thay đổi cả về ngoại hình, hệ truyền động, khung gầm lẫn trang bị an toàn.

Hiện, Omoda C5 máy xăng có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 539-669 triệu đồng. Giá C5 SHS chưa được tiết lộ nhưng thường bản hybrid sẽ cao hơn bản máy xăng ít nhất từ 100 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Omoda C5 SHS nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta, vốn đang thống trị phân khúc nhờ giá bán khoảng 600-700 triệu đồng.

Bộ đôi Lotus Eletre và Emeya

Mới đây, bộ đôi xe thể thao thuần điện Lotus Eletre (SUV) và Emeya (sedan) đã bị bắt gặp đang vận chuyển trên đường phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên hai mẫu xe này xuất hiện ở trong nước.

Trước đó, phía Tasco Auto xác nhận sẽ đưa thương hiệu xe sang của Anh là Lotus về nước trong nửa đầu năm 2026, nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Bộ đôi xe thể thao thuần điện Lotus Eletre (SUV) và Emeya (sedan) đã bị bắt gặp trên đường phố Hà Nội vào ngày 10/3. Ảnh: BMXB

Hai chiếc Lotus vừa xuất hiện có logo "600" ở đuôi xe cho thấy cả hai đều sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện, gồm 1 trước/1 sau cho tổng công suất 603 mã lực và 710 Nm mô-men xoắn. Nhờ khối pin 108 kWh (Emeya) và 111 kWh (Eletre), tầm vận hành tối đa dự kiến của hai mẫu xe này dao động khoảng 500-600km cho mỗi lần sạc.

Tại Việt Nam, Lotus Eletre sẽ cạnh tranh trực tiếp với loạt SUV điện hạng sang đến từ Đức như Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes-Benz EQE EV hay Porsche Macan EV. Trong khi đó, Lotus Emeya cạnh tranh trong phân khúc xe sedan hạng sang cùng các đối thủ Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i4...

Lynk & Co 03

Vào đầu tháng 3, những chiếc Lynk & Co 03 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên đã có mặt tại các đại lý, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa.

Lynk & Co 03 sắp bán ở Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã trình làng vào năm 2022. Ảnh: Tasco

Lynk & Co 03 được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Ngoài ra, Lynk & Co 03 cũng có thêm phiên bản hybrid (HEV), sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với hộp số DHT Pro 3 cấp. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 545 Nm.

Hai mẫu xe khác là Lynk & Co 900 - mẫu SUV cỡ lớn và mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 cũng có thể ra mắt cùng thời điểm với Lynk & Co 03.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!